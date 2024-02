Nieuwe Renault R5 slaat in als een bom “als het hiermee niet lukt, dan is het onmogelijk”

Door: BV

Renault koos het Autosalon van Genève voor de wederopstanding van een 50 jaar oud icoon. Een nieuwe R5. Elektrisch, hip en ook betaalbaar. Een auto die de particulier eindelijk warm moet maken voor een elektrische auto?

Retro, maar ook heel modern

De nieuwe R5 is een compacte auto. Groter dan de Twingo en de kleiner dan de Clio. Hij tikt uiteindelijk af op 3,92 meter, maar is ook al meteen 1,77 meter breed. Dat verraadt al meteen geblokte proporties. De R5 die vijftig jaar geleden een enorm succes werd, kan je dan wel herkennen in deze auto, maar er werd niet met een blaadje kalkpapier gewerkt. De R5 van toen was tegelijk speels en elegant.

Retrolijnen kennen we in de autosector nu al ruim 20 jaar. De eerste retrogelijnde Mini onder de vleugels van moederhuis BMW verscheen in 2002. De Fiat 500 werd voorgesteld in 2007. Maar de formule is nog niet uitgewerkt. Aan de binnenzijde tappen de Fransen ook gretig uit dat vaatje. Met een dashboard in twee verdiepen en een aparte vormgeving en aankleding van onder meer de zetels en de deurpanelen. Het moet niet alleen fijn ogen, maar ook nog een beetje praktisch zijn. Als het koffervolume een indicatie is, moet je concluderen dat dat gelukt is. 326 liter is erg respectabel voor zo’n kleine auto.

Instapversie zonder snellader

Op vlak van technologie, is de R5 natuurlijk helemaal mee met z’n tijd. Een dashboard dat helemaal digitaal is. Apple Carplay enzovoort. En aan de buitenkant een lichthgevende ‘5 die aangeeft wat de batterijlading is. Daarover gesproken: er zijn er twee: 40 of 52kWh. De grote accu brengt je volgens de WLTP-cyclus 400km ver. De accu’s worden gecombineer met een elektromotoren van 70, 90 of 110kW (dat is 95, 120 of 150pk). De snelste versie gaat in minder dan 8 tellen naar 100km/u. Een R5 met 95pk wordt de meest betaalbare - vanaf zo’n 25.000 euro. Maar die ontbeert helaas een snellaadfunctie. Alleen AC-laden tot 11kW kan je ermee. Andere versies kunnen wel DC laden (tot 80kW op de motor van 120pk en 100kW op de motor van 150pk).

Geavanceerd onderstel

Tenslotte heeft de R5 nog een belangrijke troef, die wel eens over het hoofd wordt gezien. Hij beschikt namelijk over een geavanceerd onderstel met een multilink achteras. Best opmerkelijk, aangezien steeds meer autofabrikanten zelfs grote middenklassers die geavanceerde ophanging ontzeggen. Vaak met als excuus dat ze te duur is. De kleine R5 krijgt ze wel: een onafhankelijke achterophanging. Als er straks mee gereden kan worden, moet blijken dat die ervoor zorgt dat je een hoog comfortniveau kan combineren met uitstekende dynamische eigenschappen.

Lukt het hiermee wel?

Renault zet alles op alles met de nieuwe R5. Het moet de auto zijn die de particulier eindelijk overtuigt om elektrisch te rijden. Een fijn uiterlijk, goede praktische eigenschappen, uitstekend stuurgedrag én een scherpe prijs. Het sentiment is een beetje dat als het hiermee niet lukt om het grote publiek warm te maken voor de stekkerauto, dat het dan onmogelijk is.