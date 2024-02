Toyota geeft waterstofauto Mirai bijna gratis weg

Door: BV

Niet alle automerken zijn ervan overtuigd dat elektrificatie het uitverkoren pad naar een CO2-neutrale toekomst is. Er wordt ook nog steeds fors ingezet op de carbonneutrale brandstoffen - de zogeheten e-fuels. En natuurlijk wordt er ook nog naar waterstof gekeken. Onder meer Toyota, de grootste autobouwer ter wereld, gelooft daar sterk in. Het is één van een handvol automerken (naast Honda en Hyundai) dat een elektrische auto met brandstofcel op waterstof produceert. Die heet Mirai en is inmiddels aan z’n tweede generatie toe.

Vorig jaar minder waterstofauto's verkocht

Maar ook waterstof kent z’n tegenslagen. In Europa stijgt de verkoop van waterstofauto’s niet en blijven de aantallen uiterst marginaal. Er zijn weliswaar honderden nieuwe waterstofstations gepland, maar vandaag is de beschikbaarheid van de brandstof nog een groot probleem. Volgens het Koreaanse adviesbureau SNE werden in 2023 wereldwijd amper 14.471 auto’s met een brandstofcel op waterstof verkocht. Een jaar eerder waren dat er nog 20.000. Toyota moet in Californië z’n Mirai met zoveel korting in de etalage zetten, dat de auto bijna gratis is. Sinds brandstofgigant Shell er aankondigde geen waterstof meer aan te zullen bieden, stortte de vraag in. Wie er wel op waterstof rijdt, moet rekening houden met een vaak twijfelachtige bevoorrading en onvoorspelbare waterstofprijzen.

Nooit geziene korting op waterstofauto Toyota Mirai

Toyota-dealers in Californië hebben er inmiddels de opdracht gekregen om op stockwagens met het hoogste uitrustingsniveau (Limited) en oogwaterende korting van 40.000 dollar te geven. De catalogusprijs van die auto is er 66.000 dollar. De Mirai gaat er dus over de toonbank voor amper 26.000 dollar, of dik 22.000 euro. Je hebt er met moeite een stadsautootje voor. Maar omdat dat nog altijd niet genoeg klanten over de streep trekt, geeft Toyota er ook nog eens voor 15.000 dollar gratis waterstoftegoed bovenop. De effectieve kostprijs zakt zo tot amper 11.000 dollar. Tenslotte maakt Toyota de financiering van de auto ook erg aantrekkelijk door een gespreide betaling op maximaal zes jaar zonder rente aan te bieden. De Californische dealers moeten op die manier hun voorraden van de Mirai kwijt kunnen. Volgens Amerikaanse media zou het om ‘enkele dozijnen’ auto’s gaan.

In ons land staat de Toyota Mirai in de catalogus vanaf 72.140 euro.