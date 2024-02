De zelfrijdende auto van Apple is dood

Door: BV

Het ging al een tijd slecht met de auto van Apple. Een ambitieus project waarin al tien jaar en minstens 10 miljard dollar werd geïnvesteerd. De technologiereus heeft nu de knoop doorgehakt: het trekt de stekker uit het project. Dat bericht persagentschap Bloomberg. Apple zelf reageerde niet. Dat bedrijf bevestigde zelfs nooit het bestaan van het ontwikkelingsprogramma.

Zelfrijdende auto lukt niet

De Apple Car stond intern bekend als Project Titan. Er waren tweeduizend mensen mee in de weer. De ambities waren dan ook niet min. De auto van het Apple zou vanzelfsprekend elektrisch zijn. En hij moest ook helemaal zelf rijden. Aanvankelijk zou het zelfs gaan om een auto zonder stuur of pedalen. Maar het project kende meerdere tegenslagen. Onder meer op vlak van de zelfrijdende technologie - een euvel waar eigenlijk alle bedrijven die zelfrijdende auto’s ontwikkelen mee kampen. De autosector beweerde ooit dat de zelfrijdende auto in 2017 realiteit zou zijn. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat die er wellicht nooit komt. Alphabet - het moederbedrijf van Google - gaf eerder ook al plannen om zelfrijdende auto’s te maken op.

De Apple Car zou een geduchte concurrent voor Tesla kunnen worden, maar dat gaat niet door. Tesla-baas Elon Musk reageerde al opgetogen op X (Twitter). Maar het is niet zo dat Tesla de zelfrijdende auto’s die het al een decennium aankondigt, intussen kan maken.