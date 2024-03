Fiat Panda krijgt update, maakt plaats voor nieuwe Panda

Door: BV

Bij Fiat wordt naarstig gewerkt aan een nieuwe Fiat Panda. Die zal - al dan niet uitsluitend - een elektrische aandrijving krijgen. En hij zal ook wat groter zijn. Maar die wijziging betekent niet dat de huidige Fiat Panda uit het gamma verdwijnt. Integendeel - de toekomst van het model wordt nog tot minstens 2027 gevrijwaard. Hij krijgt wel een nieuwe naam en enkele noodzakelijke aanpassingen.

Oud, maar (nog) niet afgeschreven

Eigenlijk is de huidige Fiat Panda al stokoud. Geïntroduceerd in 2011. Het model heeft al 13 jaar op de teller, terwijl de gemiddelde levenscyclus van een automodel 7 jaar bedraagt. Toch mag hij nog niet met pensioen. Fiat wil dit model nog tot minstens 2027 in productie houden. Onder meer omdat het segment van de kleine stadsauto’s in Zuid-Europa van levensbelang is en de autokoper er eigenlijk nog geen enkele neiging tot elektrificatie vertoont.

Pandina is nieuwe naam voor Fiat Panda

Om ruimte te maken voor een nieuwe generatie, krijgt het model een nieuwe naam: Pandina. Dat betekent gewoon ‘kleine Panda’ in het Italiaans. Onder de kap zal alleen nog een microhybride aandrijflijn zitten. Fiat brengt het model ook in regel met de jongste minimumnormen voor veiligheid. Daarin had het geen keuze - Europa legt ze op. De Pandina heeft daarom voortaan een geavandeerde noodremhulp en een rijstrookassistent.

De Italianen profiteren van de update om ook wat stilistische aanpassingen door te voeren. Een koetswerk met meer glanzend zwarte accenten en enkele nieuwe kleuren, bijvoorbeeld. En aan de binnenkant zit nu een digitale tellerpartij van 7 inch.