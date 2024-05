Verkiezingen 2024: hoe België de automobilist steeds meer als crimineel behandelt

Door: RVDB

Wat heeft België qua automobielbeleid verwezenlijkt de afgelopen jaren? Met de nakende verkiezingen is het een goed moment om even terug te blikken. Al is er weinig om trots op te zijn. Na het eerste deel over Europa, zoomen we vandaag in op het repressieve (wan)beleid van België.

België, belastingkampioen

De automobilist blijft de favoriete melkkoe van de overheid. In totaal betalen de Belgische automobilisten jaarlijks maar liefst 19,6 miljard euro aan allerhande autobelastingen, zo bleek uit het cijferboek editie 2022 van federatie ACEA. In ons land betaal je jaarlijks maar liefst 2.896 euro per auto, tegenover het Europese gemiddelde van 1.900 euro. En die inkomsten worden duidelijk niet (voldoende) in de infrastructuur geïnvesteerd.

België, boetekampioen

Het repressieve beleid en de ongeziene wildgroei van zones 30 en trajectcontroles, missen hun effect niet. Voor de staatskas dan toch. In 2022 brachten alle verkeersboetes 543 miljoen euro op. Dat zijn hoofdzakelijk inkomsten voor lichte verkeersovertredingen (6,1 miljoen van de 7,6 miljoen boetes). Ter vergelijking: in 2021 bedroegen de inkomsten nog 493 miljoen euro.

En het aantal boetes moet nog fors naar omhoog. Op voorstel van toenmalig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) werd een speciaal parket voor de verkeersveiligheid opgericht. Het doel: sneller en dus meer boetes kunnen behandelen. Intussen zijn de boetes ook verhoogd, om de inflatie te volgen.

Lagere flitsmarges

Om meer automobilisten te kunnen beboeten, gingen de snelheidsmarges naar beneden. De technische marge bedraagt nog altijd minstens 6 km/u, maar de tolerantiemarge werd afgeschaft. Geen tolerantie meer, kondigde Vincent Van Quickenborne trots aan. Het Laatste Nieuws bracht de werkelijke reden aan het licht met een veelzeggend citaat uit mailverkeer tussen politie en justitie: “Gezien de financiële uitdagingen waarmee onze federale overheid wordt geconfronteerd, is het noodzakelijk dat we alle mogelijke inkomstenbronnen benutten.”

10.000 ANPR-camera’s

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) vindt het prima dat 187 personeelsleden bij de federale politie zich permanent bezighouden met verkeersboetes. Deze politiemensen hebben kennelijk niets beters te doen. Intussen gaf de minister ook de opdracht om nog meer ANPR-camera’s te plaatsen die nummerplaten kunnen lezen. Dat moeten er maar liefst 10.000 worden, een verdubbeling. Oorspronkelijk waren die bedoeld om geseinde criminelen en terroristen op te sporen. In de praktijk zijn het vooral automobilisten in plaats van terroristen.

Digitaal onderhoudsboekje

De Car-Pass bestaat natuurlijk al veel langer – sinds 1 december 2006 heeft de tweedehandskoper er recht op – maar begin 2024 werd het systeem uitgebreid. Door de nieuwe Car-Pass-wetgeving zal het uitgroeien tot een soort digitaal onderhoudsboekje. Sinds 1 januari 2024 zijn garages wettelijk verplicht om niet alleen de tellerstand maar ook de beschrijving van de uitgevoerde werken mee te delen. Deze onderhoudshistoriek kun je raadplegen door de QR-code te scannen of (in online zoekertjes) op het ‘Check Car-Pass’-logo te klikken.

Meer transparantie voor tweedehandskopers, dat kunnen we alleen maar toejuichen. Goed werk van toenmalig staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld). Zij moest later ontslag nemen na perikelen over de (rampzalige) federale begroting, maar dat is weer een andere kwestie.

Groene bedrijfswagens

Er zijn voor- en tegenstanders, maar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) tekende in 2021 een duidelijk kader uit voor de evolutie van de bedrijfswagens. Sinds 1 juli 2023 zijn plug-inhybrides minder interessant. Alleen bedrijfswagens zonder uitstoot (op elektriciteit of waterstof dus) zijn vandaag nog 100 procent fiscaal aftrekbaar. Als je ze bestelt voor 1 januari 2027 blijven ze ook helemaal aftrekbaar, zolang de wagen bij dezelfde belastingplichtige blijft. Dat percentage zakt geleidelijk van 95 procent voor emissievrije bedrijfswagens besteld in 2027 naar 67,2 procent in 2031.

Door al die elektrische bedrijfswagens daalt de CO2-uitstoot van het wagenpark, met als onaangenaam gevolg dat het VAA drastisch toeneemt voor wie nog met een benzine- of dieselwagen rijdt. Minister Van Peteghem greep begin 2024 in, maar in de toekomst dreigt het VAA voor wagens met verbrandingsmotor een steeds duurdere grap te worden. En dan spreken we nog niet over de stijging van de CO2-bijdrage die werkgevers moeten betalen voor hun personeel met bedrijfswagen.

Mobiliteitsbudget

Met het mobiliteitsbudget probeert de federale overheid al jarenlang werknemers uit hun bedrijfswagen te krijgen. Zonder succes. Hoewel: het aandeel werknemers met een mobiliteitsbudget verdubbelde in 2023 tegenover 2022… van 0,2 procent naar 0,4 procent. Wat blijkt? In 2023 gebruikte 77 procent van de werknemers het mobiliteitsbudget voor huisvestingskosten, volgens HR-dienstverlener SD Worx. Werknemers betalen er dus hun huur of hypotheek mee als ze op 10 km van hun werkplek wonen of minstens 50 procent van de arbeidstijd thuis werken. Een scheefgegroeide situatie.

E-credits voor eigenaars laadpalen

De minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en de minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) lanceerden begin 2024 de zogenaamde e-credits. Uitbaters van publieke laadpunten of bedrijven kunnen met laadsessies credits verzamelen om te verkopen aan brandstofleveranciers die hun ecologische doelstellingen willen halen. Een nieuw verdienmodel en stevige stimulans voor de sector van de elektrische mobiliteit. Voorts viel Tinne Van der Straeten op met haar uitspraak dat ze echt alle technisch moeilijke dossiers kan oplossen en met haar dogmatische standpunten tegen kerncentrales midden in een grote energiecrisis.

Genderneutrale verkeersborden

Heeft iemand zich ooit gediscrimineerd gevoeld door een verkeersbord met een man of vrouw? Blijkbaar wel. In de nieuwe ‘Code van de openbare weg’, die vanaf 2025 de wegcode vervangt, zijn genderneutrale verkeersborden opgenomen. Na vijftig jaar was het oude wetboek aan vervanging toe, vond de bevoegde minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Er staan nog heel wat andere aanpassingen in, zoals symbolen voor bakfietsen en deelvoertuigen. En bij het niet-dragen van de gordel worden zowel de bestuurder als de passagier beboet.

Hulpdiensten moeten iedereen wakker maken

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) sloeg de bal mis met de verplichting voor prioritaire voertuigen om altijd hun sirenes te gebruiken tijdens dringende interventies waarbij ze verkeersregels overtreden. “Complete waanzin”, volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). De brandweer die ’s nachts de hele buurt wakker maakt? De politie die inbrekers waarschuwt dat ze in aantocht is? Niet aan gedacht. Gelukkig werd de ‘inschattingsfout’ rechtgezet.