Land Rover Defender gaat nog meer ‘lifestyle’ met reeks aanpassingen

Door: BV

Toen Land Rover in 2019 eindelijk met een nieuwe Defender op de proppen kwam, bleek de compromisloze off-roader geëvolueerd te zijn tot een lifestyle-product. Voor z’n indrukwekkende terreincapaciteiten werd vooral uit elektronische vaatjes getapt. Veeleer bedoelt voor de achterafwegjes in Knokke dan voor de brousse. Of het voor het imago van Land Rover een goede zaak was, is een open vraag. Maar een commercieel succes is het in elk geval. Bij een nieuwe update omarmt het merk die chique interpretatie nog meer.

Nieuwe motoren Land Rover Defender

Het persbericht dat het bedrijf de wereld instuurde illustreert mooi wat voor een bedrijf Land Rover intussen geworden is. Het spendeert meer tekst aan het omschrijven van de kleur en de stickers van een nieuwe speciale uitgave dan het gebruikt om alle motorwijzigingen te beschrijven. Nochtans valt daar veel over te vertellen: in de P300e zit bijvoorbeeld een nieuwe tweeliter viercilinder met 300pk en dankzij een elektromotor (neen, we weten hoe krachtig die is) levert die ook nog eens 625Nm. Hij rijdt 50km elektrisch. En er is ook een nieuwe V8 met 425pk. Elders lezen we dat ook een nieuwe mild-hybrid diesel z’n intrede maakt, maar die lijkt voor België niet weerhouden te zijn.

Meer bling

De Defender, inmiddels vijf jaar op de markt, laat een echte facelift nog even aan zich voorbijgaan. Een verfijnder interieur met nieuwe bekledingsmogelijkheden, krijgt hij echter wel. Bij sommige versies worden individuele achterzetels aan de optielijst toegevoegd en er zijn betere materialen en nieuwe kleuren. En eigenlijk kan je ook de buitenwijzigingen op die manier omschrijven. Zo doen glanzende zwarte stootlijsten hun intrede, ter vervanging van stootvaste plastics. Zo’n glanzend materiaal is wellicht niet eens geschikt om door hoog gras te rijden zonder krassen.

Het vernieuwde model staat vanaf 66.070 euro in de catalogus.