"Elke Ford elektrisch tegen 2030" gaat niet door

Door: BV

Noem de marktevolutie van Ford in Europa gerust dramatisch. Ooit speelde het mee met de top, maar inmiddels kan het zelfs niet meer aanklampen met de middenklasse. De cijfers voor de Belgische markt illustreren dat netjes. In april van dit jaar stond het bij ons amper op de zestiende plaats in de ranglijst van koepelfederatie Febiac, nadat het die maand zo maar eventjes 40 procent minder auto’s uitleverde dan een jaar eerder (822 in plaats van 1390 auto’s). Het resultaat van een op z’n zachtst gezegd bedenkelijke productstrategie: Ford schrapt steeds meer populaire modellen. Straks verdwijnt zelfs de Ford Focus uit de catalogus. Er komt geen opvolger.

Elektrische Volkswagens verkleed als Ford

In de plaats daarvan zou een reeks elektrische modellen in de catalogus verschijnen. Niet zelf ontwikkeld, maar gebouwd op technologie die bij de Volkswagen Group werd geleend. De Explorer - onderhuids eigenlijk een Volkswagen ID.4 - zou de eerste worden. Tegen 2030 zou Ford alleen nog elektrische auto’s in Europa op de markt brengen. Ford zou, zoals bijvoorbeeld ook Volvo dat nog steeds uitroept, een voorloper worden op de min of meer verplichte elektrificatie van het Europese wagenpark.

Vraag naar elektrische auto's daalt

“ Op enkele jaren tijd holde Ford de volledige Europese kern van z’n gamma uit ”

Intussen loert er echter een fors probleem, want de signalen zijn duidelijk: het gros van de Europese consumenten voelt ondanks de aanhoudende propagandastroom niks voor autorijden met een stekker. Terwijl 2024 een jaar zou moeten zijn van exponentiële groei voor elektrische auto’s, stokt de vraag. Op cruciale markten loopt de vraag terug. Het aandeel van EV’s loopt in een in het totaal krimpende markt terug. Het eerste kwartaal van 2023 haalden ze een marktaandeel van 13,9 procent. Dit jaar was dat geslonken naar precies 13 procent. In Duitsland kreeg de elektrische automarkt klappen tot 30 procent. De autosector hoopt dat het een tijdelijk fenomeen is en wil dat de overheid - die de elektrificatie tenslotte oplegt - nog meer belastinggeld in subsidies pompt.

Toekomst elektrische Fords onzeker

Resultaat? Terwijl Ford nog steeds bezig is met de eerste vrucht van z’n samenwerking met VW te lanceren, moet het al z’n plannen bijsturen. Extra pijnlijk omdat de Explorer intussen als overrijp gekwalificeerd kan worden. De lancering werd herhaaldelijk uitgesteld. Al in maart van 2023 werden media uitgenodigd om met het model kennis te maken, maar de leveringen kwamen nog steeds niet op gang.

"We gaan plug-in hybrides maken"

Inmiddels ziet Ford zich genoodzaakt om een bocht te maken in z’n ambities. Tegen Auto News verklaarde Martin Sanders, de topman voor de personenwagens bij Ford in Europa, dat “de huidige vraag naar elektrische auto’s niet overeen komt met de verwachtingen van Ford”. Bij de Financial Times verklaart de topman dan weer dat “als we een sterke vraag zien naar plug-in hybrides, zullen we ze aanbieden”. Over "elke Ford elektrisch tegen 2030" wordt inmiddels met geen woord meer gerept. En zo start het bedrijf de beschamende relativering van z’n eigen doelstellingen.

Of dat ook betekent dat de Europese tak van de Amerikaanse gigant zich bezint over het nekschot dat het tal van populaire modellen gaf? Nee dat niet. Op enkele jaren tijd holde Ford de volledige Europese kern van z’n gamma uit en daar wordt niet op teruggekomen. Straks stopt de productie van de middenklasse Focus. Eerder werd al de C-Max, Galaxy, Mondeo, Fiësta en Ka geschrapt.