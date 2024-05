Bocht van 180 graden: na design, interieur is nu zelfs naam elektrische VW's fout

Door: REDACTIE

Nieuwe namen en labels verzinnen moet zowat het geprefereerde tijdverdrijf van de marketingafdeling van een automerk zijn. En wat hebben ze het druk gehad de laatste tijd. Eerst werden allerlei submerken verzonnen - ‘i’ bij BMW, ‘EQ’ bij Mercedes, ‘Ioniq’ bij Hyundai, ‘ID’, bij Volkswagen. Vervolgens kregen die merken ook een aparte naamstructuur en natuurlijk ook een stijl die anders was dan bij de ‘ordinaire’ modellen met verbrandingsmotor.

Doe maar vooral gewoon

Van het ‘unieke’ lijnenspel van de ID-reeks bij Volkswagen zal straks niet veel meer overblijven. De ID.3 werd al in allerijl op een facelift getrakteerd die er vooral voor moest zorgen dat hij er wat normaler uitzag. Maar aan de vorm in z’n geheel kon niet veel meer gedaan worden. Dat geldt trouwens ook voor de ID.4, ID.5 en ID.7. Die zullen tot het einde van hun carrière klanten moeten overtuigen met andere argumenten dan stijl.

Hoe we weten dat Volkswagen zich bedenkt? Wel, omdat het de nieuwste telg van de ID-reeks, van een traditioneel lijnenspel zal voorzien. Dat is de kleine ID.2 - die omwille van het te lauwe enthousiasme van de Europese koper alvast achteruit geschoven is tot 2026. Die auto, waar Auto55.be al exclusief mee kon kennismaken, heeft een opvallend traditioneel lijnenspel dat naadloos in de rest van het conventioneel aangedreven gamma van Volkswagen lijkt te passen. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook binnenin - waar er weer meer knopjes terug te vinden zijn. De besparingsdrang van Volkswagen stuit op een ‘njet’ van de klant en de gigant stuurt (een beetje) bij.

Volkswagen moet gebruik 'ID'-naam verdedigen bij rechtbank

Het volgende onderdeel van het door dik betaalde marketingboys bedachte elektrische plan dat sneuvelt, is de type-aanduiding. Er scheelt om te beginnen al iets met de ID-benaming zelf. VW heeft daarover in Duitsland een proces aan z’n been. Identytec, een toeleverancier van de autosector waar nota bene Volkswagen ook klant was, beweert dat het automerk er een inbreuk mee pleegt op de naamgeving die dat bedrijf al sinds maart 2013 gebruikt. Het bedrijf heeft producten als ID.TAG, ID.ADD, ID.LASER enzo meer op het schab liggen. Lijkt erg veel op ID.Buzz, ID.Charger of ID.Light, niet? ‘Toeval’, zegt Volkswagen. Z’n marketeers hebben dat helemaal zelf bedacht.

Wie in het potje roert, haalt vooral stank naar boven. Zo blijkt Volkswagen in 2019 al geprobeerd te hebben om Identytec te verbieden om nog ID-namen te gebruiken. Dat liep op een sisser af toen bleek dat de toeleverancier de naamgeving al jaren eerder registreerde bij een merkenbureau en ze gebruikte bij producten die het aan Volkswagen leverde. De rechtbank zal nu oordelen of VW straks voor elke geleverde ID een bijdrage aan z’n leverancier moet betalen. VW heeft zo stilaan een abonnement bij justitie, maar het gaat hier op z'n minst eens niet over uitstootgesjoemel.

Alles anders is niet beter?

De tussentijdse balans van het hele ID-project is dus niet zo positief. De vormgeving werd niet gesmaakt, het interieurconcept wordt bijgestuurd en de naam van het submerk is misschien gestolen. Is er dan nog wat? Jawel hoor, want ook de beslissing om voor krachtige versies nieuwe labels te verzinnen, wordt teruggedraaid. Snelle elektrische Volkswagens krijgen nu de lettertjes GTX op de kofferklep gekleefd. Bij traditionele modellen is dat GTI - voor voorwielaandrijvers - of R als het op vierwielaangedreven versies gaat. En wat blijkt nu? GTX gaat straks ook alweer de deur uit. De ID.2 GTI Concept bewijst dat de Duitsers hun toekomstige snelle e-auto’s weer netjes een traditionele naam zullen geven. En ja hoor, als de vierwielaangedreven GTX-varianten worden afgelost dan krijgen die een R-badge. Krijgt een break - die nu bij de ID.7 plots 'Tourer' heet - straks ook weer de traditionele VW-benaming 'Variant'? Of het allemaal iets zal doen aan de tegenvallende verkopen van de elektrische modellijn van Volkswagen zal nog moeten blijken.