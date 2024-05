Amerika wil Chinese ‘connected’ auto’s verbieden, Volvo en Polestar incluis

Door: BV

Europa wordt wel eens een naïeve houding ten aanzien van de Chinese-autoindustrie verweten. Een risico dat je met Amerika niet loopt. Daar stelde het kabinet van president Biden recent nog een importheffing van 100 procent voor op Chinese auto’s. De Amerikanen willen niet dat China de plaatselijke auto-industrie decimeert - de weg die het in Europa uitgaat.

Chinese auto’s zijn ‘gevaar voor nationale veiligheid’

Tewerkstelling is echter niet het enige front tussen de Amerikaanse staat en Chinese autobouwers. De overheid bekijkt er momenteel ook hoe door Chinese autobouwers wordt omgegaan met zogeheten ‘connected’ voertuigen. Dat zijn auto’s die min of meer permanent in verbinding staan met het automerk. Een dataverbinding die niet alleen wordt gebruikt om draadloze updates naar de auto te kunnen sturen. De auto’s zelf sturen ook grote hoeveelheden data naar de automerken zelf. Welke gegevens dat precies zijn en waarvoor ze gebruikt worden, is eerder onduidelijk. Europa lijkt zich weinig zorgen te maken. Amerikaans onderzoek dat in februari opgestart werd, noopte de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo alvast tot andere conclusies. Zij zegt dat auto’s die met China verbonden zijn een ‘dreiging’ zijn. “Ze vormen een gevaar voor de nationale veiligheid”.

Totaal verbod niet uitgesloten

De Biden-administratie overweegt drastische stappen: een totaal verbod op auto’s die gegevens met Chinese servers uitwisselen is niet uitgesloten. Dat betekent dat Chinese auto’s niet in Amerika verkocht of gereden zouden kunnen worden. In het land zijn nog niet zoveel Chinese modellen te koop als in Europa. Zo zijn BYD of Nio er momenteel nog niet actief. Maar er wordt wel aangestipt dat de Chinese autogigant Geely er deze zomer de in China gebouwde Volvo EX30 op de markt brengt en dat de Polestar 2 er al een tijd te koop is.

Amerika maakt zich op voor ‘beperkende maatregelen’. Of die effectief een verbod op de verkoop zullen inhouden, is nog onduidelijk. Er zou ook gekozen kunnen worden voor een tussenoplossing waarbij de auto’s bijvoorbeeld beschikbaar worden voor Amerikaanse klanten, maar niet in verbinding mogen staan met het merk.