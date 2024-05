Na koude en warmte is nu ook regen slecht voor rijbereik EV’s

Door: BV

Dat koude het rijbereik van elektrische auto’s geen goed doet, is inmiddels algemeen bekend. En dat ook hitte de kilometers doet wegsmelten, wordt intussen ook ruim gedocumenteerd. Maar uit nieuw Frans onderzoek zou nu ook blijken dat een zelfs een regenbui kan wegen op het rijbereik van je elektrisch auto. Een wolkbreuk kan volgens de gegevens van de onderzoekers zo maar eventjes 20 procent van je autonomie kosten.

Twintig procent meerverbruik bij regen

Het is het Franse Automobile Propre dat in de gaten kreeg dat de te rijden kilometers zakten bij regenweer. Het deed vervolgens metingen met de Cupra Born (identiek aan de VW ID.3), Peugeot e-3008, Renault Scenic e-Tech en Audi e-Tron GT RS. Bij een snelheid van 110 kilometer per uur bleek het verbruik bij regenweer gemiddeld 20 procent te stijgen. Dat komt overeen met een meerverbruik van zo’n vier KWh per 100 kilometer. In de regen rijden deed het rijbereik gemiddeld met zestig kilometer slinken.

Te dikke lucht

Een verklaring wordt gezocht in de grotere weerstand die de auto bij regen ondervindt. Die bestaat uit twee componenten. Vooreerst - en wellicht het belangrijkst - is een grotere rolweerstand. Met water op het wegdek moet de band zich ook door de waterlaag wringen, wat extra inspanning - en dus verbruik - vergt. De tweede reden zou de hoge luchtvochtigheid en een grotere luchtdichtheid zijn. Een auto door vochtige, dichte lucht duwen heeft aerodynamische gevolgen. Het meerverbruik komt bovenop de al erg optimistisch ingeschatte autonomie van elektrische auto's. Volgens onderzoek van VAB in ons land, verbruiken die in normale omstandigheden al gemiddeld 30 procent meer dan beloofd en zijn er zelfs uitschieters van tot ruim 60 procent meerverbruik (voor de Ford Mustang Mach-E) mogelijk.

Al bovenstaande fenomenen doen zich uiteraard ook voor bij auto’s met een verbrandingsmotor. Maar het meerverbruik daarvan blijft in dergelijke omstandigheden erg miniem.