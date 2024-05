BMW, Volkswagen en Jaguar-LandRover maken auto’s met dwangarbeid

Door: BV

Het is een feit dat steeds meer nieuwe auto’s uit China afkomstig zijn. En wanneer het niet gaat om complete auto’s, dan zitten er inmiddels toch Chinese onderdelen in ongeveer elke auto. Die onderdelen zijn niet altijd gemaakt op een koosjere manier. Er komt soms dwangarbeid aan te pas. Dat concludeert een onderzoek van het Amerikaanse Congress, dat meteen ook drie merken op het matje roept.

Dat de werkomstandigheden in niet alle Chinese fabrieken even goed zijn, is geen nieuws. Er kwamen al meermaals beschuldigingen over mensonterende werkomstandigheden. Eind 2022 concludeerde de Engelse Sheffield Hallam University al eens dat er voor een brede waaier auto-onderdelen uit China gebruik wordt gemaakt van dwangarbeid.

BMW’s, Land Rovers en Volkswagens met bedenkelijke onderdelen

Volkswagen kreeg eerder al specifieke beschuldigingen te verwerken, maar dat merk besloot na onafhankelijk onderzoek door een bureau dat het zelf inhuurde (!!), dat er geen vuiltje aan de lucht was en produceerde lustig door.

Niet waar, zegt de Amerikaanse overheid nu, dat in auto’s van BMW, Volkswagen en Jaguar-Land-Rover onderdelen identificeerde van fabrieken - zoals Sichuan Jingweida Technology Group - die met dawangarbeid in verband worden gebracht. Producten uit die faciliteiten staan op een zwarte lijst, maar de merken hierboven kochten ze via een omweg toch aan. Bewust, zo suggereert de Amerikaanse Senaat.

Autosector controleert zichzelf (niet)

BMW werd door een Amerikaanse waakhond al eens op de vingers getikt, maar het voerde ondanks een waarschuwing toch 8.000 Mini’s met de betrokken componenten in. Jaguar Land-Rover voerde onderdelen in en Volkswagen produceerde auto’s met componenten van een toeleverancier die Oeigoerse (een onderdrukte minderheid) dwangarbeid gebruikt.

Ron Wyden, de voorzitter van het betrokken onderzoekscomité van de Amerikaanse Senaat, laat zich in The New York Times alvast zeer kritisch uit over de betrokken automerken. “Ze steken hun hoofd in het zand en zweren dat ze geen wanpraktijken in hun toeleveringsketens kunnen vinden, maar onze medewerkers konden ontdekken wat deze miljardenbedrijven zelf blijkbaar niet konden vinden. De zelfcontrole werkt duidelijk niet.”