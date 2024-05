Meer spanning tussen Fiat en Italiaanse overheid: Topolino in beslag genomen

Door: BV

Stellantis, de autogroep waartoe onder meer Fiat en Alfa Romeo behoren, leeft de jongste tijd op gespannen voet met de Italiaanse overheid. Eerder moest het al de naam van een nieuw model aanpassen en nu zijn in Italië 134 stuks van de kleine elektrische Fiat Topolino in beslag genomen.

Made in Italy

Al in 2004 keurde de Italiaanse overheid een wet goed die stelt dat je producten alleen als Italiaans mag voorstellen als ze ook effectief in het land gebouwd worden. Dat betekent dat typisch Italiaanse benamingen of het aanbrengen van een Italiaans vlagje er aan voorwaarden onderhevig zijn. Die normen bleken in het verleden trouwens best rekbaar. Zo droeg de in Polen gefabriceerde Fiat 500 altijd een Italiaans vlagje, wat nooit tot discussies leidde.

De nieuwe Italiaanse administratie draait echter de duimschroeven aan en Stellantis lijkt in het vizier te lopen. Eerder dit jaar moest Alfa Romeo de naam van z’n nieuwe compacte SUV aanpassen van Milano naar Junior. Het merk had er bij de voorstelling immers alles aan gedaan om die auto zo Italiaans mogelijk te positioneren. De lancering vond vanzelfsprekend plaats in Milaan en tijdens de voorstelling werd de indruk gewekt dat het om een typisch Italiaans product ging, ofschoon het elders gebouwd wordt. Het schoot de Italiaanse regering in het verkeerde keelgat en Stellantis doopte het model dan maar om naar ‘Junior’.

Fiat Topolino mag Italiaanse driekleur niet dragen

Nu heeft de Italiaanse douane 134 exemplaren van de kleine Topolino in beslag genomen in de haven van Livorno. De reden? Er kleven Italiaanse vlagjes op de kleine elektrische stadsauto, ofschoon die in Marokko gebouwd wordt aan de zijde van de Citroën Ami en Opel Rocks. ‘Mag niet’ zeggen de Italianen, die de auto’s prompt aan de ketting legden.

Ook nu doet Stellantis er alles aan om de situatie zo snel mogelijk te ontmijnen. Het zegt dat het met de Italiaanse vlagjes vooral de band met de stad Turijn - thuisbasis van Fiat en de plaats waar de Topolino werd ontworpen - wilde benadrukken. Dat maakt die Topolino natuurlijk net zo Italiaans als bijvoorbeeld Polestar Zweeds is: er een kantoor hebben verandert niks aan het feit dat de betrokken voertuigen weinig of geen uitstaans met dat land hebben. Stellantis beloofde meteen om de Italiaanse vlagjes in het vervolg achterwege te laten - op z’n minst op de Topolino’s die op Italiaanse bodem geleverd zullen worden. Over het vrijgeven van de in beslag genomen exemplaren wordt onderhandeld.