Wat is er aan de hand met de deuren van de VW ID.4?

Door: BV

De deuren van de Volkswagen ID.4 kunnen tijdens het rijden onverwacht opengaan. Wat is er aan de hand?

Een eeuw lang was het openen of sluiten van een deur een zuivere mechanische aangelegenheid. Maar tegenwoordig bemoeit de elektronica zich er steeds vaker mee. Dat blijft niet zonder kritiek. Het Duitse ADAC - vergelijk dat met een mobiliteitsorganisatie als Touring bij ons - weet intussen dat elektronisch bediende deuren op cruciale momenten soms niet open willen gaan. “Niet goed voor de veiligheid”, zegt het. Maar het tegengestelde kan ook. Bij de Volkswagen ID.4 kunnen de deuren te onpas open gaan.

Volkswagen riep in de VS al twee keer eerder auto’s terug naar de dealer. De terugroepactie ging officieel over ‘deurgrepen waarvan de waterafdichting niet voldeed aan de fabrieksspecificaties’. Maar bij de mogelijke gevolgen staat omschreven dat ‘de deur daardoor onverwachts kan openen, vooral wanneer de auto bij lage snelheden aan hoge laterale krachten wordt blootgesteld’.

En hoe zit het met de Skoda Enyaq?

Eerdere terugroepacties voor het euvel, waaronder ook een software-update, blijken niet veel uit te halen. Volgens de Amerikaanse Highway Traffic Safety Administration zijn er aldaar inmiddels al minstens 12 auto’s waarvan de deur zelfs na een terugroepactie openging. Er rijden iets meer dan 50.000 ID.4 in Amerika. Naar de normen van veiligheidsproblemen is een incidentratio van meer dan één op 5.000, na eerdere terugroepacties, erg hoog. Of ook andere modellen met gelijkaardige onderdelen, zoals zustermodel Skoda Enyaq het euvel ook vertonen, is niet geweten. Skoda wordt er niet verkocht.

Europa heeft een lakse houding tegenover automerken die dit soort van euvels niet nauw opvolgen, maar in de VS wordt daar niet mee gelachen. En zo heeft Volkswagen nog maar eens een onderzoek aan z’n been. Amerika vreest dat het merk z’n verantwoordelijkheid wil ontlopen. Voor de zoveelste keer.