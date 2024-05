Verrassing: mooie BMW mét verbrandingsmotor!

Door: BV

Het is moeilijk om te beslissen wat hier de grootste verrassing is: dat BMW nog eens een mooie auto voorstelt, of dat die een verbrandingsmotor onder de kap heeft?

Aan de oevers van het Italiaanse Comomeer stelt BMW op het prestigieuze Concorso D’Eleganza Villa D’Este - aanvankelijk een schoonheidswedstrijd voor oldtimers - een nieuwe concept car voor. Dat is een tweedeurs tweezitter met een targadak. Onder de kap zit een meer dan 600pk sterke V8 met twee turbo’s. Concept Skytop heet de auto, want het is in de eerste plaats een stijloefening.

Zelfs de grille is normaal

We vergeven wie na recente creaties als de BMW XM of de BMW (i)X2 dacht dat ze in Duitsland vergeten waren hoe ze een appetijtelijke auto moesten bouwen. Of liever - hoe ze een auto moesten maken die Europeanen mooi vinden. Maar met z’n bijna bootachtige silhouet is de Concept Skytop toch weer een klassieke schoonheid. De stilisten van BMW gingen voor inspiratie onder meer kijken bij de BMW Z8 - die straks 25 jaar jong wordt - en de BMW 503. Dat is een coupé die in 1955 werd voorgesteld. Zelfs de grille heeft normale afmetingen. Het koetswerk lijkt in een zachtbeige tint uitgevoerd te zijn, maar BMW heeft er kleurverloop ingestoken: van een chroomtint tot beige, en achter de achterruit wordt er zelfs een donkerrode tint in verwerkt.

Het koetswerk wordt gecombineerd met een roestrood interieur. En op enkele elementen in kristal na, wordt ook daar kitsch geweerd. Het dak boven de inzittenden is uitgevoerd in leder en kan verwijderd worden. Het heeft geen ingewikkeld mechanisme - je moet het gewoon losklikken. De achterruit zakt elektrisch omlaag, maar de B-stijlen blijven altijd op hun plek zitten.

BMW M8 onder de kap

Onder de kap zit een ruim 620pk sterke V8 met twee turbo’s. Een motor die dienstdoet in de BMW M8 Competition - de auto die wellicht gebruikt werd om deze concept car op te baseren. Tegenwoordig zijn studiemodellen of concept cars die géén elektrische aandrijflijn gebruiken een echte zeldzaamheid geworden. Moeten we daar iets achter zoeken, BMW?