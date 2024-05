Lancia haalt rode olifant van stal

Door: BV

Lancia begint aan een periode van heropleving. Daar zijn ze bij moederhuis Stellantis van overtuigd. De nieuwe Ypsilon, in februari met veel bombarie voorgesteld, wordt de eerste van een reeks nieuwe modellen. En daar horen ook sportieve versies bij, zo blijkt.

HF en de rode olifant

De Ypsilon krijgt dus een snelle versie. Er wordt een oud logo voor afgestoft. ‘HF’ zal weer op het paspoort van de snelste Lancia’s prijken. Twee lettertjes die sinds 1966 gebruikt worden en staan voor ‘High Fidelity’. En ook de rode olifant wordt weer van stal gehaald - nog een icoon uit de geschiedenis.

Die huppelende olifant heeft trouwens maar weinig uitstaans met de realiteit. Olifanten kunnen tot 4 ton wegen en maximaal snelheden van 26 kilometer per uur halen. De Ypsilon HF ambieert meer. Opvallend wel: het merk kiest een elektrische versie als prestatietopper. De e-aandrijflijn schopt het daarin tot 240pk. Dat levert een indrukwekkend sprintcijfer van 5,8 seconden naar 100km/u op. Maar dat is hét sterke punt van een elektrische auto en dus misschien niet zo verrassend. Het is al het andere waar EV’s het soms moeilijk mee hebben: sturen met mechanische grip, sensatie, remmen, weggedrag…Onder meer een verlaagde ophanging en grotere spoorbreedte moeten dat opvangen.

Natuurlijk heeft de Ypsilon HF zowel aan de binnen- als aan de buitenkant een specifieke aankleding. Er waart in het totaal een hele kudde olifanten rond, je zal in dieper uitgesneden zetels zitten en je kan pronken met specifieke velgen, bumpers en zo meer…

Lancia gaat weer rallyen

In de rallywereld is Lancia één van de meest succesvolle automerken aller tijden. Het merk won maar liefst tien constructeurstitels en vijf rijderstitels. De nieuwe Ypsilon Rally 4 HF wil ook weer gaan meespelen, al laat het de snelste klassen nog even links liggen. Voor de aandrijving zorgt hier trouwens wél een benzinemotor - een 1.2l driecilinder die is opgekitteld tot 212pk. Andere kenmerken: een specifieke rally-ophanging, een handgeschakelde vijfbak en een limited-slip differentieel tussen de aangedreven voorwielen. Lancia haalt zelfs de beroemde Martini-kleuren (ja, die van het drankje, lange tijd sponsor van menig groot rallytalent) weer van stal. Alleen… zonder er ook echt ‘Martini’ bij te halen. Hopelijk kunnen ze daar in Parma (waar Martini z’n hoofdzetel heeft) mee lachen, want Stellantis maakt de Italianen de jongste tijd al kwaad genoeg…