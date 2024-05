Griekse veerboten weigeren elektrische auto’s na nieuwe veiligheidsrichtlijn

Door: BV

Griekenland voert nieuwe beperkingen in voor het transport van auto’s met een batterij. Die mogen straks alleen nog een veerboot op als hun batterij maximaal voor 40 procent vol is. Medewerkers van de veerdiensten kunnen de auto’s controleren en de toegang weigeren als de accu te vol is. De maatregel geldt niet alleen voor zuiver elektrische auto’s, maar ook voor plug-in-hybrides.

Autoschepen onblusbaar door elektrische auto's

De rederijen volgen met de beperkende maatregelen een richtlijn van het Griekse Ministerie van Koopvaardij die op haar beurt aanbevelingen volgt die worden uitgezet in een onderzoek van de Europese ‘Maritime Safety Agency’. Dat agentschap deed een analyse na twee spectaculaire scheepsbranden waarvoor elektrische auto’s als oorzaak werden aangewezen: autotransportschip Felicity Ace zonk in de Azoren in 2022 en vorig jaar kon een ramp voor de Nederlandse kust in de zomer van 2023 met de Frementle Highway maar op het nippertje vermeden worden.

“ Reizen met een elektrische auto wordt er niet eenvoudiger op ”

Na een veiligheidsanalyse adviseert het Europese agenschap niet alleen om elektrische auto’s slechts toe te laten als ze een beperkte acculading hebben, het suggereert ook dat de temperatuur van de batterij wordt gecontroleerd bij de lading. Het probleem is immers dat elektrische auto’s bij een spontane ontbranding van het batterijpakket nauwelijks blusbaar zijn. Dat fenomeen heet ‘thermal runaway’ en heeft als vroeg symptoom een abnormaal hoge batterijtemperatuur. Het agentschap viseert overigens ook auto’s op aardgas en LPG. Die mogen alleen nog ferry’s op met een tank die half leeg is. De beperkingen maken reizen met een elektrische auto er alleen maar ingewikkelder op - vooral omdat Griekenland op vlak van laadinfrastructuur geen hoogvlieger is. Zowel aan de veerboot aankomen met een voldoende lege batterij als ze na aankomst weer kunnen opladen, vergen de nodige planning. Reizen met een elektrische auto wordt er niet eenvoudiger op.

Steeds meer beperkingen

Niet alleen binnenlandse veerbootdiensten van onder meer Superfast Ferries, Anek Lines sturen gebruikers terug, ook internationale lijnen met één van beide bestemmingen op Grieks grondgebied, hanteren de beperkingen. Ze zijn sinds half april in voegen. De Griekse rederijen zijn niet de eerste om een beperking op te leggen. Sinds begin 2023 weert de Noorse rederij Havila Kystruten al elektrische auto’s. Ze nam die beslissing na een risico-analyse.