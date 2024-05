Brekend: Autosalon van Brussel komt terug in 2025 op gekende plaats, maar ander moment

Door: BV

Het Autosalon van Brussel komt terug in 2025. Het zal doorgaan op de vertrouwde plaats, maar niet op het gebruikelijke moment.

Het traditionele autosalon komt terug

Wie in januari afzakte naar de Brusselse Heizelpaleizen, vond er geen traditioneel autosalon. Omdat invoerder D’Ieteren met z’n merken Audi, Volkswagen, Bentley, Bugatti, Seat, Cupra, Skoda, Microlino, Seat… niet wilde meewerken, had de organisator al vroeg de handdoek in de ring gegooid. In de plaats daarvan kwam de Brussels Auto Show - dezelfde tijd en plaats, maar een heel andere invulling. De autosector kwam immers, op een paar merken na, niet opdagen. Daardoor werd het een evenement met tuning, oldtimers, sportwagens en influencers. Daar kwamen uiteindelijk ruim 100.000 mensen op af - de organisatie had het over een succes.

Inmiddels wilde de koepelfederatie van auto-invoerders in land - Febiac - wél opnieuw een autosalon organiseren. Invoerder D’Ieteren wil terug deelnemen. De meeste andere grote autogroepen zoals Astara (Hyundai, MG, Suzuki…) of Renault - Dacia waren al bij de voorstanders. Een nieuw autosalon had dus wél groen licht, maar de locatie was inmiddels niet meer beschikbaar. 402 Events, de organisator van de alternatieve Brussels Autoshow had de heizelpaleizen Immers al voor de komende januarimaand geboekt.

Autosalon van Brussel 2025 op gekende plaats, maar ander tijdstip

Organisator Febiac onderzocht even alternatieve locaties, zoals Flanders Expo in Gent, maar besluit nu toch in Brussel te blijven. Brussels Expo blijft het toneel van het traditionele autosalon. Dat zal alvast in 2025 plaatsvinden in februari in plaats van in januari. Van 13 tot 24 februari worden de Brusselse Heizelpaleizen weer volgestouwd met auto’s, motoren en bedrijfswagens.

Met de heropstanding gaat Brussel in tegen een internationale trend. Steeds meer autobeurzen wereldwijd geven er de brui aan. Automerken stellen hun nieuwigheden tegenwoordig liever voor op evenementen die ze zelf organiseren en waar ze niet met concurrenten moeten vechten om aandacht. Maar Brussel is een buitenbeentje. Het staat te boek als een echt verkoopsalon. Heel wat automerken realiseren tot meer dan een kwart van hun jaarlijkse verkoopsvolumes in en om de salonperiode. De Belg wordt dan om de oren geslagen met aantrekkelijke condities. In 2025 zal dat niet zoals gebruikelijk tijdens de maand januari zijn, maar één maand later.