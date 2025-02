Helft Belgen gelooft niet dat snelheidsbeperking met veiligheid te maken heeft

Door: BV

Vorig jaar kreeg één op vier automobilisten een snelheidsboete in de bus. Dat becijferde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Opvallend vaak zijn de ontvangers van zo’n extra belasting mannen. En meestal zijn ze ook jong.

Snelheidsbeperking te weinig in verband gebracht met veiligheid

Uit een bevraging van 1000 verkeersdeelnemers tussen 18 en 54 jaar oud, blijkt dat slechts 65 procent van de ondervraagden denkt dat de snelheidsbeperking er hoofdzakelijk is om de veiligheid te dienen. De overheid vindt dat dat cijfer omhoog moet, wat eigenaardig is. Ze gaf immers zelf al toe dat veiligheid lang niet altijd van belang is. Veel snelheidsbeperkingen en bijhorende controles worden ingevoerd om de kas te spijzen - bleek al uit eerder onderzoek. Ook enkele genomen maatregelen, zoals het verwijderen van verkeersremmende maatregelen bij het instellen van sommige trajectcontroles, zijn in dat verband bedenkelijk te noemen. Een nieuwe campagne ‘Jouw snelheid, mijn veiligheid’ moet daarom nogmaals benadrukken dat de snelheidslimiet er in de eerste plaats is voor de veiligheid.

Miljoenen boetes, maar zelden voor echte hardrijders

Uit de cijfers van de Federale Politie blijkt dat 82 procent van de bestuurders die in Vlaanderen op te snel rijden betrapt worden, niet meer dan 10 kilometer per uur te snel reed. Het gaat om zo maar eventjes 3,8 miljoen boetes op een totaal van meer dan 4,7 miljoen. Het aandeel bestuurders dat meer dan 20 km/u te snel rijdt, maakt slechts 4 procent uit van de overtredingen.

Is 70km/u te traag?

Andere cijfers uit de bevraging: 45 procent van de bestuurders die niet altijd op hun snelheid letten vindt 70km/u waar dat nu de limiet is te traag. Bij mensen die wel bijna elke rit op hun snelheid letten is dat overigens nog altijd 20 procent. Vlaanderen verlaagde de maximumsnelheid op heel wat gewestwegen enkele jaren geleden van 90 naar 70km/u. Veel bestuurders hebben het daar ogenschijnlijk nog altijd moeilijk mee.

Verplichte snelheidsmeldingen zorgen voor… meer flitsboetes

Nog opmerkelijk: chauffeurs die meldingen gebruiken om aan te geven dat ze te snel rijden, worden vaker geflitst. Het gaat bijvoorbeeld om een geluidssignaal dat navigatiediensten als Google of Waze laten horen wanneer je harder rijdt dan toegestaan. 33 procent van de gebruikers daarvan werd geflitst, terwijl dat voor niet-gebruikers slechts 18 procent was. Saillant detail: in nieuwe auto’s zijn die meldingen intussen verplicht. Dat zorgt voor veel irritatie omdat het de prijs van de voertuigen opdrijft, maar vooral omdat de meldingen irritant en onbetrouwbaar zijn. Maar dat is een maatregel waar de overheid als een blok achter blijft staan…