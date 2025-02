BMW: "grote schermen zijn slecht". Oplossing: grote schermen.

Door: BV

Tegenwoordig vaste prik bij de voorstelling van een nieuwe auto: een hele uiteenzetting over hoe groot de schermen wel zijn. Vooral een groot centraal aanraakgevoelig display is een echte trend. Steeds vaker heeft een boordplank zelfs weinig extra stijlelementen.

Gebogen scherm

BMW doet al een tijdje lustig mee met het opbod aan schermen. Het was bijvoorbeeld het eerste merk dat een gebogen display introduceerde. Het deed daar destijds erg gewichtig over, alsof zo’n scherm plots meer functies vervult als het krom staat. Je vindt het inmiddels ook bij enkele Chinese automerken.

Grote schermen zorgen voor afleiding

Maar inmiddels piept het bedrijf in een andere toonaard. Op de Amerikaanse technologiebeurs in Las Vegas wist Frank Weber, de ontwikkelingschef van BMW plots dat die ‘grote TV’s in auto’s’ voor afleiding zorgen. Maar geen nood - het bedrijf heeft vanzelfsprekend een oplossing.

Wie verwacht dat de Duitsers vervolgens aan zouden kondigen minder of kleinere schermen in de BMW’s van de toekomst aan te kondigen - wat na die uitspraak voor de hand ligt -, zit er helemaal naast. BMW zal in de toekomst in het midden van het dashboard een… knoert van een scherm monteren. Aanraakgevoelig, uiteraard. Maar het zal niet perfect rechthoekig zijn. Of het mensen dan minder afleidt, is eigenlijk niet geweten.

Het scherm voor de bestuurder - daar waar je voorheen doorheen het stuur naar keek, verdwijnt wel. In de plaats daarvan komt een scherm over de breedte van het dashboard dat net onder de voorruit wordt gemonteerd. Zeker niet kleiner dus. Het wordt configureerbaar en je zal er meer dan twintig applicaties op kunnen laten draaien. Door z’n positie moet je je ogen minder ver van de weg laten afwijken om het te kunnen zien. Maar ook hier is onduidelijk of het eigenlijk voor minder afleiding zorgt.

Het panoramische scherm zal voor de eerste keer te zien zijn op de nieuwe BMW iX3 die later dit jaar wordt verwacht.