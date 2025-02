Staal is koel: zo betaalbaar wordt de nieuwe Fiat Panda

Door: BV

Lange tijd was de Fiat Panda in de eerste plaats een handige, compacte betaalbare auto. Van de vorige generatie gingen bij de introductie versies over de toonbank voor minder dan 10.000 euro. Strengere veiligheids- en milieuwetgeving zorgt ervoor dat zulks vandaag niet meer mogelijk is. Betaalbaar betekent iets helemaal anders dan tien jaar geleden. Net zoals compact iets anders betekent - de nieuwe Panda strekt tot net geen vier meter. Omdat z’n maten worden getoetst aan de ruimte die je in Italiaanse binnensteden hebt, heet die nieuweling de ‘Grande Panda’.

Gelanceerd op Autosalon van Brussel

Fiat heeft de vorige Panda helemaal uitgeknepen. Hij bleef in productie tot het van Europa niet meer mocht. Inmiddels is de nieuwe Grande Panda ook bij ons al gelanceerd - hij stond te blinken op het Autosalon van Brussel.

Zoals dat tegenwoordig bij autoreus Stellantis gebruikelijk is, kan je de Grande Panda bestellen met een elektrische aandrijfcombinatie. Dan kost het autootje minstens 25.000 euro. Maar versies met een kleine benzinemotor met elektrische ondersteuning zijn er vanaf minder. Een nieuwe basisversie zorgt ervoor dat de vanafprijs onder 20.000 euro duikt - naar 18.900 euro om precies te zijn.

Goedkope uitvoering

In z’n goedkoopste uitvoering wordt er op uitrusting bespaard. Zo staat het model op 16-duims stalen velgen die zelfs geen lapje plastic krijgen om ze wat op te smukken. Het is ook de enige variant die het nog stelt met halogeenlampen (in plaats van LED). Maar het meest opvallende is wellicht nog de afwezigheid van een centraal scherm. Dat valt extra hard op omdat Fiat er een gewoon een plastic afdekplaat monteert. Er wordt voor de gelegenheid wel een smartphonehouder op gemonteerd.

Door de introductie van een nieuwe instapversie bedraagt het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste Grande Panda 9.000 euro - een bedrag waar je minder dan een decennium geleden nog de hele auto voor kon kopen.