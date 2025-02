Onderzoek: steeds meer Belgen zweren bij benzine of diesel

Door: BV

Alle hoeraberichten over de doorbraak van de elektrische auto ten spijt, lijkt met name de particuliere koper steeds minder te zien in de EV.

België bij koplopers, maar particulier blijft aarzelen

De Belgische automarkt is een lichtend baken op de Europese markt voor elektrische voertuigen. In 2024 was iets meer dan één nieuwe auto op vier een geheel elektrisch aangedreven exemplaar. Ons land realiseerde daarmee een forse stijging, terwijl de markt voor elektrische auto’s in de rest van Europa vorig jaar fors afkoelde. De oorzaak laat zich raden: de gunstige fiscale behandeling bij bedrijven. Het overgrote deel van alle nieuw ingeschreven EV’s was gekoppeld aan een BTW-nummer. Onder particulieren bleef het aandeel elektrische auto beperkt tot minder dan 1 op 10. Nochtans gooide Vlaanderen met premie’s voor de aankoop door particulieren.

Steeds meer Belgen zweren bij benzine of diesel

Uit onderzoek van Deloitte over de aankoopintenties van de Belgen blijkt nu dat 45 procent van de consument nog steeds de voorkeur geeft aan benzine- of dieselvoertuigen. Dat aandeel steeg nog, want tijdens dezelfde studie vorig jaar gaf slechts 41 procent die voorkeur aan. Daar tegenover staat dat slechts 11 procent zou kiezen voor een batterij-elektrisch voertuig. Minstens even opmerkelijk is dat de belangstelling in louter elektrisch aangedreven auto’s al drie jaar stabiel blijft en niet groeit. Elektrische auto’s werden wat betaalbaarder, de laadinfrastructuur nam toe en het aanbod beschikbare modellen werd fors uitgebreid, maar toch stijgt de interesse niet. Tussenvormen, zoals hybride aandrijving of stekkerhybrides (die een beperkt aantal kilometers elektrisch kunnen rijden alvorens een brandstofmotor in te schakelen) genieten de voorkeur van de rest van de klanten.

Met 11 procent doet België het onder particuliere consumenten niet eens zo slecht. Andere grote Europese landen doen nog slechter. In Frankrijk overweegt slechts 9 procent van de particulieren een EV, in Spanje is dat 7 procent. In het Verenigd Koninkrijk Engeland is het 8 procent. Alleen in Duitsland scoort de EV beter - daar overweegt 14 procent van de particuliere consumenten een elektrische auto. Maar Duitsland is dan wel weer één van de landen waar de verkoop van elektrische auto’s in 2024 in elkaar stuikte…

Alleen nog goedkopere energiekost voor elektrische auto... of niet?

De voornaamste hindernissen voor de aankoop van een elektrische auto zijn inmiddels bekend. Een te hoge aanschafprijs komt bij bijna de helft van de ondervraagden terug in de antwoorden. Maar ook de actieradius (43 procent) en de oplaadtijd (40 procent) blijft problematisch. Onder de voorstanders van elektrische auto’s haalt de helft van de respondenten de lagere brandstofkost aan. Een zaak die inmiddels overigens steeds vaker in vraag gesteld wordt.