Maakt Volkswagen ID.Every1 elektrisch rijden eindelijk betaalbaar?

Door: RVDB

Een nieuwe elektrische stadswagen voor 20.000 euro? Volgens Volkswagen kan het. Als voorsmaakje onthullen de Duitsers het studiemodel ID. Every1. Vervelend detail: de serieversie laat nog een hele tijd op zich wachten.

Betaalbare mobiliteit voor iedereen is historisch gezien de sterkte van Volkswagen. Denk maar aan de Kever of Golf van weleer. Maar de motor sputtert al een tijd en 2024 was een lastig jaar voor Volkswagen. “Het Volkswagen-gevoel was een beetje verdwenen”, erkende Thomas Schäfer, de CEO van het merk, tijdens de presentatie van de ID. Every1. “Het is tijd om van Volkswagen weer echt Volkswagen te maken.” Of met andere woorden: een auto voor iedereen, in dit geval een elektrische auto.

Oorspronkelijk wilde Volkswagen de ID. Every1 samen met Renault ontwikkelen en produceren om kosten te besparen, maar dat plan sneuvelde onderweg. Volkswagen en Renault varen dus hun eigen koers, al staan de Fransen een stap verder. Zij ontwikkelen de Twingo grotendeels in China, terwijl Volkswagen kiest voor een auto ‘van Europa voor Europa’. De nieuwe Twingo, die je in januari als concept kon zien op het autosalon van Brussel, wordt in 2026 verwacht. De productieversie van de ID. Every1 is volgens Volkswagen pas klaar in 2027.

Negen nieuwe Volkswagens

Tegen 2029 staan negen nieuwe Volkswagen-modellen op de agenda, waaronder de productieversie van de ID. Every1. “Het laatste stukje van de puzzel op weg naar de ruimste modelkeuze in het volumesegment”, aldus Thomas Schäfer. Eerst introduceert Volkswagen nog de finale versie van de iets grotere vijfdeurs stadswagen ID. 2all. Dit elektrische equivalent van de Polo verschijnt in 2026 – niet meer dit jaar, zoals eerder gepland. Volkswagen kondigt nu al twee broertjes van de ID. 2all aan: een sportieve GTI en een ruime SUV.

250 km rijbereik

De ID. Every1 is de late opvolger van de e-up!, al belooft Volkswagen meer binnenruimte. Met een lengte van 3.880 mm positioneert de ID. Every1 zich tussen de vroegere up! (3.600 mm) en de huidige Polo (4.074 mm). Op de eerste computerafbeeldingen van het interieur zien we een groot centraal scherm. De bestuurder krijgt gelukkig ook een klein scherm met instrumenten voor zich. Er is plaats voor vier personen en 305 liter bagage.

Technisch staat de ID. Every1 op het bekende MEB-platform van de Volkswagen-groep. Het studiemodel wordt op de voorwielen aangedreven door een nieuwe elektromotor met 95 pk en haalt een topsnelheid van 130 km/u. Dat deze auto vooral voor de stad bedoeld is, blijkt uit het rijbereik. Volgens Volkswagen mag je rekenen op minstens 250 km. Meer details over de batterij of oplaadmogelijkheden zijn nog niet bekend. Een prijsindicatie is er wel al: 20.000 euro of nog een stuk minder dan de ID. 2all van 25.000 euro. Hopelijk lukt het Volkswagen om deze belofte over twee jaar waar te maken.