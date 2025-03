Benzine of diesel? Dit is de nieuwe Audi A6 Avant (+ prijzen)

Door: BV

Audi heeft de nieuwste generatie van de A6 Avant gepresenteerd, een model dat traditiegetrouw de balans zoekt tussen sportiviteit en comfort in het premiumsegment. De A6 Avant zal als vanouds uitkomen tegen modellen als de BMW 5 Reeks Touring en de Mercedes E-Klasse Break. De nieuwste generatie is gebaseerd op het Premium Platform Combustion (PPC) en belooft verbeterde efficiëntie, geavanceerde digitale technologie en een strak design.

Aanvankelijk was de bedoeling dat deze versie de typebenaming Audi A7 opgekleefd zou krijgen. Audi had immers besloten dat even cijfers zouden dienen voor louter elektrisch aangedreven modellen, maar het kwam inmiddels op z’n stappen terug. Daardoor bestaat er nu ook een elektrische Audi A6 (als Sportback en Avant). Dat is een zowel op technisch vlak als qua styling een geheel andere auto.

Weer een beetje groter

De nieuwe A6 Avant is licht gegroeid in afmetingen en heeft een lengte van 4,99 meter, met een wielbasis van 2.927 millimeter. Dit zorgt voor meer interieurruimte en een bagageruimte van maximaal 1.534 liter bij neergeklapte achterbank. De aerodynamische eigenschappen zijn verbeterd, met een luchtweerstandscoëfficiënt (Cx) van 0,25.

Het motorenaanbod bestaat uit drie versies: een 2.0 TFSI viercilinder met 204 pk, een 2.0 TDI viercilinder met eveneens 204 pk en een 3.0 TFSI zescilinder met die het tot 367 pk schopt. De TDI- en V6 TFSI-motoren zijn uitgerust met de nieuwe MHEV plus-mildhybridetechnologie, wat tijdelijk elektrisch rijden mogelijk maakt en de efficiëntie verhoogt. Qua onderstel biedt Audi meerdere varianten, waaronder de standaardophanging, een sportonderstel dat de koets wat dichter tegen het asfalt legt en een optionele adaptieve luchtvering. Vierwielbesturing is beschikbaar op de quattro-modellen, wat zorgt voor betere wendbaarheid en stabiliteit.

Hallo, Audi?

De nieuwe Audi A6 Avant is uitgerust met een modern infotainmentsysteem gebaseerd op Android Automotive OS. Dit systeem ondersteunt over-the-air updates, waardoor de software en functies steeds up-to-date blijven. Het centrale MMI-aanraakscherm heeft een diameter van 14,5 inch en het digitale instrumentarium is 11,9 inch groot.

Optioneel is een head-updisplay, waarmee rijinformatie direct op de voorruit wordt geprojecteerd, beschikbaar. Daarnaast kunnen passagiers profiteren van het optionele MMI-passagiersdisplay van 10,9 inch, waarmee zij media kunnen bedienen of navigatieondersteuning kunnen bieden.

Spraakbesturing is verbeterd met de integratie van ChatGPT, waardoor de Audi Assistant complexere vragen kan beantwoorden en natuurlijke interacties mogelijk maakt. Tenminste, dat is de belofte Het voertuig ondersteunt ook de Audi Application Store, waar apps zoals Spotify en YouTube direct kunnen worden gedownload en gebruikt.

Prijzen en marktintroductie

De nieuwe Audi A6 Avant is vanaf deze maand te bestellen. De basisversie met de 2.0 TFSI-motor heeft een vanafprijs van €58.600. De 2.0 TDI met MHEV plus-technologie start bij €63.250. De eerste leveringen aan klanten worden in de lente van dit jaar verwacht.