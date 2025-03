ES90 is nieuw vlaggenschip van Volvo, made in China

Door: BV

Volvo lanceert de volledig elektrische ES90, een model dat voortbouwt op de rijke traditie van Volvo-sedans zoals de iconische S90, S80 en 960. Auto’s die destijds nog een onmiskenbaar Europese doelgroep voor ogen hielden. Maar de tijden zijn veranderd.

De ES90 is dan wel het nieuwe vlaggenschip van het Zweedse merk onder Chinees bewind, maar de focus ligt niet langer op het Oude Continent.

Wat is het eigenlijk?

Volvo positioneert de ES90 als een mix tussen een klassieke berline, een fastback en een SUV. Het model heeft een hogere rijhoogte dan traditionele sedans en een gestroomlijnd silhouet, wat moet bijdragen aan een lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,25. Dit helpt bij de actieradius, die volgens de WLTP-cyclus tot 700 km bedraagt. De vraag naar traditionele sedans is intussen onbestaande, maar de vraag blijft of deze mengvorm klanten kan aanspreken die tegenwoordig resoluut voor een SUV kiezen.

Elektrische prestaties en technologie

De ES90 is de eerste Volvo met 800V-technologie, wat zorgt voor snellere laadtijden en een efficiënter energiegebruik. Snellaadstations kunnen in 10 minuten tot 300 km extra rijbereik leveren. Hij is uitgerust met een batterij van 111 kWh, levert een maximaal vermogen van 517 pk en een koppel van 910 Nm in de krachtigste Twin Motor-versie. De acceleratie van 0 naar 100 km/u gebeurt in ongeveer 4,5 seconden. De e-auto blijft onbruikbaar snelle acceleratietijden als verkoopsargument naar voren schuiven…

Het model beschikt ook over de nieuwste generatie infotainment met een 14,5-inch scherm, geïntegreerde Google-diensten en een Bowers & Wilkins-audiosysteem. Veiligheid blijft een speerpunt, met een geavanceerd sensorpakket inclusief lidar en AI-gestuurde rijhulpsystemen. Volvo zet hiermee zijn reputatie als pionier in auto-veiligheid verder, hoewel de impact van deze technologieën in de praktijk nog moet blijken en net die systemen bij recente producten vooral voor vertraging, fouten en frustratie bij de klanten zorgden.

Afmetingen en interieurruimte

De ES90 heeft een lengte van 4,99 meter, een breedte van 1,95 meter en een wielbasis van 3,1 meter, wat zorgt voor een ruim interieur. De bagageruimte bedraagt 424 liter, met een extra 22 liter in een ‘frunk’ - een koffer vooraan. Door de achterzetels neer te klappen, kan het laadvolume worden uitgebreid tot 733 liter. Voor een auto van vijf meter lang zijn die cijfers eerder bescheiden.

Made in China

Hoewel Volvo de ES90 wereldwijd aanbiedt, wordt het model geproduceerd in de Geely-fabriek in Chengdu, China. Dit wijst op een sterke focus op de Chinese markt, waar grote sedans nog steeds populair zijn. In ons land zal de ES90 minstens 74.000 euro kosten. Volvo moet er 28,5 procent invoerheffing op betalen.

Is Volvo’s elektrificatiestrategie succesvol?

Volvo wil vanaf 2030 enkel nog elektrische voertuigen aanbieden. Hoewel het eerder al op hoogdravende elektrificatiebeloften moest terugkomen, houdt het merk voorlopig nog altijd vast aan dat streefdoel. Met de ES90 als zesde volledig elektrische model zet het merk een volgende stap in die richting. Toch blijft het de vraag of dit strategisch de juiste keuze is, gezien de trage adoptie van EV’s in bepaalde markten.