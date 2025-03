Nergens zo veel misbruik deelwagens als in België: deze aanbieder haakt af

Door: BV

Autodelen wordt vaak voorgesteld als de toekomst van stedelijk transport. Samen met andere vervoermiddelen, zoals elektrische steps en -fietsen - bij voorkeur ook in een deelformule. Minder auto’s, minder uitstoot en minder kosten, dat is de theorie. In de praktijk blijkt de uitwerking ervan een stuk problematischer. Hoewel deelwagens grote privileges genieten, zoals specifieke parkeerplaatsen en voordelige of onbestaande parkeer- en laadtarieven, mislukt de deelmobiliteit.

De sector groeit

Op papier groeit de sector, hoewel het nog steeds om een erg klein percentage van het totale mobiliteitsaanbod gaat. Er zijn in ons land zo’n 50.000 deelvoertuigen op de baan, waaronder bijna 9.000 deelauto’s, ruim 21.000 deelfietsen en 19.000 steps. Vorig jaar legden ze samen 24 miljoen ritten af. En toch houdt de Duitse aanbieden Miles het nu in ons land voor bekeken. Waarom?

Mislukking van autodelen

De cijfers hierboven worden door voorstanders aangehaald om het potentieel van een deelmobiliteit te benadrukken. Maar volgens Raphaël Zachello van autodeelbedrijf Miles is de realiteit anders. Na twee jaar op de Belgische markt houdt het van oorsprong Duitse bedrijf het hier voor bekeken. Waarom? Het niveau van schade aan- en misbruik van de wagens is nergens zo groot als in ons land. Brussel spant de kroon, met grotere kosten voor schade dan zelfs grote Duitse steden zoals Berlijn.

Wie gebruikt een deelwagen?

De sector kampte al met een moeilijk verdienmodel. Dat wil zeggen: je kan de auto’s wel aanbieden, maar er geld mee verdienen blijkt toch moeilijk. Daarnaast moet de sector ook nog leunen op een grote overheidssteun die moeilijk verzoenbaar is met een andere realiteit: deelwagens worden niet alleen gebruikt door mensen die bewust met hun mobiliteit omgaan. Ze dienen ook als vluchtweg voor mensen die nog moeilijk aan een verzekering geraken, om wat voor reden dan ook, en er zijn zelfs voorbeelden waarbij ze werden ingeschakeld bij criminele activiteiten.

Miles wenst de overblijvende aanbieders zoals Poppy en Battmobility veel succes