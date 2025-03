Nieuwe Mercedes CLA gokt op twee paarden

Door: BV

De Mercedes CLA ondergaat een radicale transformatie. Het nieuwe model heeft niet alleen een nieuw design, maar belichaamt ook de nieuwe elektrificatiestrategie van het merk. Een strategie waarin elektrische versies bestaan naast modellen met een verbrandingsmotor. Tot op heden koos het merk met de Ster telkens voor compleet aparte elektrische modelreeksen. Maar omdat het niet zo storm loopt voor elektrische auto’s als ooit gedroomd, wordt die manier van werken herzien.

Software eerst

Zo gaat dat tegenwoordig met auto’s: het nieuwe besturingssysteem is één van de belangrijkste nieuwigheden van de CLA. Het belooft een verbeterde connectiviteit, draadloze updates (die bijna uitsluitend worden gebruikt om fouten weg te werken), AI-functies en zo meer. Er komt zelfs een slimme virtuele assistent die op natuurlijk wijze met de bestuurder kan communiceren en zelfs emoties kan herkennen en daarop kan reageren. Mercedes denkt dat mensen daarop zitten te wachten.

Groter, maar ook kleiner dan voorheen

De nieuwe CLA vervangt niet alleen de vorige generatie, maar ook de A-Klasse berline. Het model heeft een dynamisch profiel en pakt uit met… héél veel lichtjes. Daarbij hoort ook een verlichte grille en koplampen en achterlichten die zijn verbonden door lichtstroken.

De nieuwe generatie is wat groter dan z’n voorganger. De lengte bedraagt nu 4.723 mm (+35 mm), terwijl de wielbasis met 61 mm is toegenomen. Mercedes belooft meer ruimte voor de inzittenden. De hoofdruimte voorin is met 16 mm verbeterd en achterin zelfs met 28 mm. De bagageruimte achterin meet nu 405 liter, wat kleiner is dan de 460 liter van de vorige generatie CLA. Dit verlies aan ruimte wordt echter gecompenseerd door de toevoeging van een frunk (voorste kofferbak) van 101 liter, wat vooral handig is voor kleinere bagagestukken of laadkabels. In totaal komt de beschikbare bagageruimte van de elektrisch aangedreven CLA daarmee op 506 liter.

Over de elektrische CLA gesproken…

De nieuwe CLA zal niet alleen met een elektrische aandrijving, maar ook met hybride aandrijflijnen te koop zijn. Maar bij deze eerste voorstelling worden alleen details over de EV-varianten gegeven. Da’s een truc om ervoor te zorgen dat media zich niet laten afleiden van wat Mercedes het belangrijkste vind. Ze hebben alvast wel een innovatieve 800V-architectuur. Die is nog erg zeldzaam in dit segment. Snelladen tot 320 kW is daarmee mogelijk - als je tenminste een laadpaal vind die dat kan. Op amper tien minuten kan je daarmee tot 325 kilometer actieradius (ideale omstandigheden) bijladen. De CLA 250+ geraakt met een volle accu zo maar eventjes 792 kilometer ver. De snelste variant krijgt vierwielaandrijving.

Hoeveel zal de nieuwe Mercedes CLA kosten?

De marktintroductie van de CLA is voorzien voor de tweede helft van dit jaar. De eerste leveringen zijn wellicht voor rond de jaarwisseling. De prijs is nog niet bekend.