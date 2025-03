Cijfers: nieuwe auto's 49% duurder in 5 jaar

Door: RVDB

Dat nieuwe auto’s alsmaar duurder worden, is niet zomaar een gevoel. De feiten bevestigen dat. Door een ongeziene inflatiegolf zijn de prijzen van sommige modellen in vijf jaar tijd met bijna 50% gestegen. Het resultaat is dat een nieuwe auto voor veel mensen stilaan onbereikbaar wordt.

Kijk in de prijslijsten of online configurators van de automerken en je zult tevergeefs zoeken naar een wagen onder de 10.000 euro. Zelfs Dacia geraakt niet meer onder deze drempel. Voor een Sandero betaal je tegenwoordig 12.890 euro. Gezien de kwaliteiten van dit model is dat nog altijd een spotprijs in vergelijking met de concurrentie, maar in 2021 bedroeg de prijs nog 8.990 euro. Er zijn dus geen auto’s van 10.000 euro meer, terwijl je vóór de coronacrisis nog ongeveer vijftien modellen in deze prijsklasse vond.

Ook wanneer je je budget verdubbelt tot 20.000 euro is het aanbod best schraal. Amper dertien modellen kosten minder dan 20.000 euro, waardoor de keuze voor kopers met een bescheiden budget wel erg klein wordt. Van deze dertien modellen zijn er vier Dacia’s, wat deels verklaart waarom het budgetmerk zo succesvol is. In januari 2025 was de Sandero met 1.111 inschrijvingen de populairste auto van ons land.

4.991 euro duurder

De krant La Dernière Heure analyseerde de autoprijzen en kwam tot enkele interessante conclusies. Het vergeleek de prijzen van een dertigtal auto’s en nam identieke of gelijkwaardige modellen van vijf jaar geleden. Wie vandaag een nieuwe auto koopt, betaalt gemiddeld 4.991 euro meer. Een auto die destijds 30.691 euro kostte, heeft vandaag een prijskaartje van 35.863 euro.

Wellicht is dat zelfs nog een onderschatting. Omdat er enkele jaren geleden nog te weinig elektrische modellen beschikbaar waren, focuste dit onderzoek op benzine- en dieselwagens. Het spreekt voor zich dat de elektrificatie nieuwe auto’s eerder nog duurder dan goedkoper maakt.

Bij alle merken

De prijsverhoging is een algemeen fenomeen: zowel de massa- als premiummerken deden er een stevige schep bovenop. Bij goedkopere auto’s wegen de prijsverhogingen procentueel gezien uiteraard zwaarder door. Zo werd de (intussen wel volledig vernieuwde) Dacia Duster 49,3% duurder (6.500 euro meer). De eerdergenoemde Dacia Sandero steeg 43,3% in prijs (3.900 euro extra). De Honda Jazz vervolledigt het podium voor grootste prijsstijgingen (+27,8%, 6.295 euro).

De Suzuki Swift (+27,4%, 4.800 euro), Opel Corsa (+26,4%, 4.505 euro) en Fiat Panda (+26,3%, 3.410 euro) werden ook flink duurder. In vergelijking hiermee valt de evolutie van de Citroën C3 (+11,9%, 1.700 euro), Volkswagen Golf (+9,9%, 2.745 euro), Peugeot 208 (+8,3%, 1.715 euro) en Renault Clio (+7,5%, 1.175 euro) nog enigszins mee. De Audi Q4 Sportback e-tron steeg ‘maar’ 5,9% (3.470 euro). Een negatieve uitschieter is de Range Rover Evoque die 24,9% of maar liefst 9.910 euro duurder werd.

Kunstmatig opgeklopte prijzen

De prijsverhogingen zijn deels te verklaren door de geopolitieke instabiliteit, de stijgende grondstofkosten en de crisis in de toeleveringsketen. Bovendien verhogen de strengere milieu- en veiligheidseisen de productiekosten. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Bepaalde autofabrikanten hebben van de crisis geprofiteerd om hun marges te vergroten, ten koste van de consument. Goedkopere modellen met lagere marges verdwijnen steeds meer van de markt, ten voordele van SUV’s die duurder verkocht kunnen worden. Veelzeggend: in januari en februari 2025 waren zes op de tien nieuwe auto’s in België een SUV.

Verbetering in zicht?

Of deze prijsevolutie snel keert, is nog maar de vraag. Volkswagen (met de productieversie van de ID. Every1) en Renault (met de nieuwe Twingo) hebben een elektrische wagen voor 20.000 euro aangekondigd en dat is hoopgevend. Maar Luca de Meo, de CEO van Renault, verwacht niet meteen beterschap en ziet een breder maatschappelijk probleem. Hij vreest dat auto’s te duur worden voor de middenklasse, terwijl de auto-industrie alleen goed kan draaien als deze bevolkingsgroep het goed doet. Volgens hem zullen de productiekosten van elektrische auto’s tegen 2030 zelfs met 40% toenemen.