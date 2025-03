Rallylegende R5 Turbo is terug

Door: BV

Nu de R5 in een retrofuturistische vorm terug deel uitmaakt van het gamma van Renault, komt ook de Turbo terug.

In 1980 verhuisde Renault de motor van de R5 van de neus naar de achterbank, kreeg het autootje achterwielaandrijving en werd er voor de goede orde ook nog eens een Turbo opgevezen. Een rallylegende was geboren. Nu, in 2025, brengt Renault de naam terug met een moderne interpretatie. De R5 Turbo 3E wordt exclusief, flitsend snel en louter elektrisch.

Onderstel en koetswerk helemaal op maat

Hoewel hij lijnen overneemt van de R5 die inmiddels met de titel van ‘Auto van het Jaar’ pronkt, is deze ‘Turbo’ helemaal anders met een specifieke koetswerk waarvan de verhoudingen grondig zijn vertekend. Hij knipoogt met brede wielkasten wel naar het origineel, maar er worden nauwelijks elementen met de gewone R5 gedeeld. In het interieur vind je zowel de nieuwste technologie (infotainment, bijvoorbeeld) als nostalgische details. De vormgeving en aankleding zijn onmiskenbaar retro, maar klanten krijgen grote inspraak in de exacte aankleding.

Minder dan 4 seconden...

Onder de kap van de 5 Turbo 3E zit een elektrische aandrijflijn met een vermogen van 500pk dat uitsluitend aan de achterwielen wordt gevoed. Samen met het - naar EV-normen - beperkte gewicht van 1.450kg zorgt dat voor een acceleratietijd naar 100km/u van niet meer dan 3,5 seconden.

Er worden straks precies 1980 exemplaren van de R5 Turbo 3E gemaakt. Over de prijs houdt Renault de lippen nog op elkaar.