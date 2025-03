Tesla in vrije val: tweedehands plots 10% goedkoper, nieuwverkoop halveert

Door: RVDB

Tesla verliest snel terrein in België. De gemiddelde tweedehandsprijs is in een jaar tijd met 10% gedaald, terwijl de inschrijvingen van nieuwe modellen halveerden. Wat is er aan de hand met het veelbelovende automerk van CEO Elon Musk?

De cijfers zijn duidelijk: in januari en februari 2024 lag de gemiddelde prijs van een tweedehands Tesla in België nog op 42.427 euro. Begin 2025 is dat gezakt naar 37.766 euro. Hoewel alle modellen een stevige waardevermindering tonen (de Model S, Y en X dalen elk met zo’n 11%), staat vooral de Model 3 zwaar onder druk: -19%. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjessite AutoScout24 in België. De dalende restwaarde plaatst vraagtekens bij de investering in een elektrische wagen van het merk.

Groter aanbod?

“ Heel wat Tesla-rijders zijn beschaamd ”

Betekent dit dat Tesla-eigenaars hun auto massaal van de hand doen? In België is dat zeker (nog) niet het geval. Integendeel, het gemiddelde aantal Tesla-advertenties op Autoscout24 is in januari en februari gedaald. In 2025 stonden gemiddeld 503 advertenties online tegenover 616 in 2024, wat neerkomt op een daling van 18%. Het gemiddelde aantal advertenties voor de Model 3, S en X is sterk gedaald (respectievelijk 22%, 41% en 30%). De uitzondering is de Model Y, waar het aantal advertenties bijna verdubbeld is van 53 naar 104 (+97%).

Bij Amerikaanse Tesla-rijders tekent zich wel een duidelijke trend af. Volgens Edmunds, een Amerikaanse autozoekertjessite, deden nog nooit zo veel automobilisten hun Tesla weg als de afgelopen weken. Tesla’s van modeljaar 2017 of nieuwer waren goed voor 1,4% van alle verkochte auto’s tot 15 maart, tegenover 0,4% in maart vorig jaar, zo meldt persbureau Reuters op basis van cijfers van Edmunds. Analisten van de zoekertjessite verwachten dat het aantal ex-Tesla-rijders nog toeneemt in de tweede helft van maart.

Tesla-schaamte

Naar de redenen voor de neergang van Tesla hoef je niet lang te zoeken. Sinds Elon Musk zich heeft ingelaten met de campagne van Donald Trump en als hoofd van het ministerie van efficiëntie (DOGE) de Amerikaanse overheid met de hakbijl saneert, krijgt zowel zijn populariteit als die van Tesla klappen. De protestacties lopen soms volledig uit de hand, met vandalisme tegenover Tesla-wagens of -showrooms tot gevolg. Heel wat Tesla-rijders zijn beschaamd en rijden rond met stickers zoals ‘I bought this Tesla before Elon went crazy.’

Er circuleren geruchten dat ook binnen Tesla zelf wrevel groeit over Musk, zeker nu zijn aandacht steeds meer verdeeld is over verschillende bedrijven en politieke dossiers. Zonder te ondertekenen – uit schrik voor represailles – hebben Tesla-medewerkers een brief gestuurd naar het Witte Huis. Hierin waarschuwen ze voor de gevolgen van het Trump-beleid en de nakende handelsoorlog door de invoerheffingen tegenover Europa, Canada en China. De moeilijkheden laten zich ook voelen op de beurs. Sinds het hoogtepunt medio december 2024 is de waarde van het Tesla-aandeel met ongeveer 50% gedaald.

Verkoop nieuwe Tesla’s keldert

Met de verkoop van nieuwe Tesla gaat het intussen de verkeerde richting uit. De forse terugval in de verkoop van nieuwe Tesla’s in België valt niet te negeren. In februari 2025 werden er slechts 1.053 nieuwe Tesla’s ingeschreven, goed voor 2,62% marktaandeel. Dat is een daling van 53,65% tegenover februari 2024. Cumulatief daalde het aantal inschrijvingen in de eerste twee maanden van dit jaar met bijna 50% (van 4.098 naar 2.061 stuks). Het marktaandeel zakt mee van 4,53% naar 2,55%.

Ook in andere landen heeft Tesla het lastig. In februari 2025 daalde de Europese Tesla-verkoop met 45%, terwijl die in Duitsland zelfs met 70% kelderde. Tesla verliest dus duidelijk terrein. De verkoopdaling volledig wijten aan het ‘Musk-effect’ is echter te kort door de bocht. Laten we immers niet vergeten dat de concurrentie toeneemt en de Model Y, de bestseller in het gamma, nog maar pas vernieuwd werd. Het duurt nog enkele maanden om het (al dan niet positieve) effect hiervan te zien. In eerste instantie verkocht Tesla alleen de duurdere topversie (Long Range AWD Launch Series), pas recent volgden goedkopere versies.

Hét moment om een Tesla te kopen?

Elk nadeel heeft zijn voordeel, zo luidt het cliché. Voor wie altijd al droomde van een Tesla maar de prijs te hoog vond, is dit misschien wel het ideale moment om te kopen. Maar wie op lange termijn denkt, moet zich misschien afvragen of de waardevermindering en het tanende merkimago van Tesla niet tot onaangename verrassingen zullen leiden...