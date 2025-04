Waarom zet Volvo topman aan de deur na recordjaar?

Door: RVDB

Volvo zet CEO Jim Rowan met onmiddellijke ingang aan de kant. Op het eerste gezicht een vreemde beslissing: 2024 was een absoluut recordjaar voor het Zweeds-Chinese merk, zowel wereldwijd als in België. Maar achter die mooie verkoopcijfers schuilen enkele problemen die moeilijk te negeren zijn.

Volvo komt met opmerkelijk nieuws en het is geen vroege aprilvis. Jim Rowan (60 jaar) staat niet langer aan het hoofd van het bedrijf. Hij legt op 31 maart 2025 zijn taken neer en verlaat meteen ook de raad van bestuur. De Schot was CEO van Volvo Cars sinds 2022, nadat hij eerder al dezelfde functie bekleedde buiten de autosector bij Dyson (bekend van de stofzuigers) en BlackBerry (het voormalige smartphonemerk).

Sterke verkoop …

De timing van de CEO-wissel is opvallend. Volvo kende in 2024 zijn beste verkoopjaar ooit, wereldwijd én in België. Wereldwijd verkocht het merk 763.389 auto’s, een stijging van 8 procent tegenover 2023. In België ging het om 24.221 exemplaren (+14 procent), waardoor Volvo op de zesde plaats eindigde in de nationale verkoopranglijst. De nieuwe compacte elektrische SUV EX30, die binnenkort in Gent gebouwd wordt, verkoopt als zoete broodjes. Je zou denken dat een dergelijk succes Rowans positie verstevigt. En toch moet hij nu het veld ruimen.

… maar veel problemen

De Chinese bazen van Geely zijn onder meer niet blij met de evolutie van het aandeel. Sinds eind 2021 is de koers op de beurs van Stockholm met 70 procent gedaald. En dat is lang niet het enige probleem. Rowan zette volop in op de elektrificatie van Volvo, maar de markt voor elektrische wagens heeft het moeilijk. Volvo moest zijn ambitie om tegen 2030 volledig elektrisch te worden terugschroeven. Het wil nu 90 procent elektrische modellen verkopen tegen dan. De XC60 en XC90 met verbrandingsmotoren kregen een facelift om hun carrière te verlengen, wat niet gepland was.

De introductie van het nieuwe elektrische vlaggenschip EX90 liep ook niet bepaald van een leien dakje. Het model kampt met allerhande softwareproblemen (onder meer met de geavanceerde lidar) en de lancering liep ernstige vertraging op. De kleinere EX30 verkoopt wel goed in Europa, maar werd tot nu toe in China gebouwd, waardoor er stevige importheffingen op betaald moeten worden die aan de winst knabbelen. Een cocktail van uitdagingen die het merk onder druk zet.

Vorige CEO keert terug

Verrassend is de naam van de opvolger van Rowan: Håkan Samuelsson (74 jaar). Hij was namelijk ook de voorganger van Rowan en stond van 2012 tot 2022 aan het roer. Eigenaar Geely kiest dus voor een man met meer ervaring in de autosector om Volvo door woelige tijden te loodsen. In zijn eerste periode bij Volvo zette Samuelsson goede financiële resultaten neer. Volvo werd (na de overname in 2010) verder geïntegreerd in Geely en nam enkele opmerkelijke beslissingen. Zo was Volvo een pionier in de verkettering van de diesel en werd de topsnelheid van nieuwe Volvo’s beperkt tot 180 km/u. Hij zorgde ook voor een Amerikaanse Volvo-fabriek in 2018 en de beursgang van het bedrijf in 2021.

Tijdelijke oplossing

De aanstelling van Samuelsson is een tussenoplossing, want zijn opdracht loopt maar twee jaar. Zo koopt eigenaar Geely zichzelf wat tijd om een nieuwe CEO te vinden voor de lange termijn. “We zijn verheugd Håkan Samuelsson opnieuw te verwelkomen als CEO”, zegt Eric Li, oprichter van Geely en voorzitter van de raad van bestuur van Volvo Cars. “Håkan leidde Volvo Cars door een van de meest ingrijpende en waardevolle decennia uit de geschiedenis van het bedrijf. Hij blies het merk nieuw leven in, breidde onze aanwezigheid in nieuwe markten uit en realiseerde een succesvolle beursgang. In deze complexe fase van de industrie geloven wij dat zijn ervaring precies is wat Volvo nodig heeft.”

“De auto-industrie staat onder druk vanuit vele hoeken. Het is een eer om in deze bepalende periode terug te keren. Ik heb veel respect voor de uitdagingen die voor ons liggen, en kijk ernaar uit om samen met het getalenteerde team onze concurrentiekracht te versterken, in te spelen op de behoeften van onze belangrijkste markten, en onze strategische focus en leiderschapsontwikkeling te versnellen”, aldus Håkan Samuelsson in de officiële aankondiging. Of Samuelsson nogmaals succes brengt, valt nog te bezien. Wel zeker is dat Volvo enkele cruciale jaren tegemoet gaat.