Bevestigd: Autosalon keert terug in 2026 — maar niet zonder verrassingen

Door: RVDB

Komt er in 2026 wel of geen Autosalon? Dat was de afgelopen maanden onduidelijk, maar automobielfederatie Febiac heeft de knoop nu doorgehakt: het Autosalon keert terug. Hoe het Salon er precies zal uitzien en welke merken deelnemen, is nog koffiedik kijken.

Het Autosalon van 2025 was op diverse vlakken een succes. Nooit eerder waren zoveel automerken aanwezig in Brussel, waaronder heel wat nieuwe spelers. Het Autosalon lokte ook meer bezoekers dan tijdens de vorige editie van 2023, die zijn doel had gemist. Met meer aandacht voor betaalbare auto’s en niet alleen elektrische modellen voor de fleetmarkt wist het Autosalon begin dit jaar meer interesse te wekken van de particulier. In totaal kwamen er 307.363 bezoekers, tegenover 271.057 in 2023. Een positieve evolutie, al blijft het Salon nog ver verwijderd van de 501.189 bezoekers in 2020, de laatste editie voor de coronapandemie.

9 tot 18 januari 2026

Ondanks het geslaagde Salon begin dit jaar was het niet helemaal zeker of – en zo ja op welke manier – het Autosalon een vervolg zou krijgen. Willen voldoende merken deelnemen? Verandert het concept? Wordt het Autosalon voortaan om de twee jaar georganiseerd? Febiac brengt alvast een beetje duidelijkheid en bevestigt dat het volgende Autosalon gepland is van 9 tot 18 januari 2026 in Brussels Expo. De traditie wordt dus voortgezet.

Welke merken?

De concrete invulling van het Salon blijft nog een vraagteken. Meer details over de concepten en thema’s volgen pas later. “De komende maanden zal ons team samen met de leden het Salon verder vormgeven. In deze uitdagende tijden voor de auto-industrie zal de Brussels Motor Show meer dan ooit een belangrijk podium vormen voor onze sector richting beleidsmakers, pers en het grote publiek, zowel voor ons eigen land als voor de rest van Europa”, zegt Freddy De Mulder, voorzitter van Febiac.

Een andere vraag is of alle grote automerken van de partij zullen zijn. Volgens persagentschap Belga heeft D’Ieteren (invoerder van onder meer Volkswagen, Audi, Skoda en Porsche) zich onthouden bij de stemming. Daarna zou marktleider BMW hetzelfde gedaan hebben. Of deze belangrijke spelers in 2026 zullen deelnemen, is momenteel nog niet duidelijk. In 2025 waren zowel D’Ieteren als BMW wel aanwezig.

Saloneffect?

Ondanks het geslaagde Salon in januari kent de automarkt in ons land een lastig jaarbegin. Aan het einde van het eerste kwartaal 2025 telde de markt voor nieuwe personenwagens 120.940 inschrijvingen, een krimp van 10,5 procent tegenover een jaar eerder. Uiteraard moeten we nog even afwachten om het volledige Saloneffect te kunnen meten, want veel verkochte auto’s zijn nog niet geleverd.

Particulieren zijn terug …

Wel al duidelijk is dat er een belangrijke verschuiving bezig is: particulieren kopen weer meer nieuwe auto’s. In het eerste kwartaal van 2025 stond 53,3 procent van de inschrijvingen op naam van bedrijven; particulieren waren goed voor 46,7 procent van de markt. De particuliere automarkt steeg met 10,6 procent, terwijl de markt voor bedrijfswagens kromp met 23,3 procent.

… maar bedrijven bestellen minder

Waarom haken professionele kopers af? Door de aangepaste fiscaliteit sinds juli 2023 hebben bedrijven die volledig elektrische auto’s niet zien zitten, hun bestellingen vervroegd. Sommigen willen niet overstappen naar elektrische bedrijfswagens en blijven liever rijden met hun thermische auto’s. De regering-De Wever creëerde bovendien onduidelijkheid door aan te kondigen dat plug-inhybrides tot eind 2027 maximaal 75 procent aftrekbaar blijven, maar het is wachten op de concrete uitwerking van die maatregel.

Het wordt interessant om te zien hoe de markt de komende maanden evolueert en wat het Autosalon in 2026 uiteindelijk zal brengen.