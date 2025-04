EU voert digitaal rijbewijs in: wat verandert er voor Belgische bestuurders?

Door: BV

De Europese Unie maakt werk van een digitaal rijbewijs. Vanaf 2030 moet dat realiteit zijn, zo is nu overeengekomen tussen het Europees Parlement en de lidstaten. Het rijbewijs wordt beschikbaar via een officiële app en zal tien jaar geldig zijn.

Vooral gemakkelijker boetes uitschrijven

Officieel moet de hervorming de mobiliteit binnen de Unie vergemakkelijken. In realiteit maakt het het vooral makkelijker voor politiediensten om grensoverschrijdende boetes uit te schrijven, inclusief puntenaftrek — want ook die komt er onvermijdelijk aan. Elk jaar vallen er nog steeds zo’n 20.000 verkeersdoden op Europese wegen. Bestuurders in hun portefeuille raken, moet dat aantal omlaag helpen.

Het nieuwe rijbewijs gaat daarom gepaard met een aantal extra maatregelen. Wie zich misdraagt achter het stuur, zal sneller en zwaarder gestraft worden. Vooral rijden onder invloed en het negeren van de gordelplicht zullen scherper worden aangepakt. De EU stelt ook een zero-tolerantiebeleid voor wat betreft alcohol en drugs voor, al blijft dat voorlopig niet verplicht. Een proefperiode van twee jaar voor nieuwe bestuurders, met strengere regels, wordt dat wél.

Rijverbod overal geldig

Nog een belangrijke vernieuwing: wie een zware overtreding begaat, riskeert een rijverbod dat geldt in de hele Europese Unie. Vandaag blijft dat beperkt tot het land dat de sanctie oplegt. Daarmee wordt eindelijk een hardnekkige lacune in de grensoverschrijdende verkeershandhaving gedicht.

Belangrijk detail: het klassieke kaartje blijft gewoon bestaan, voor wie liever niet overstapt naar de app.