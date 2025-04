Europees flitsfeest: 24 uur lang overal snelheidscontroles

Door: BV

Hardrijders zijn gewaarschuwd: de politie houdt vandaag een grote flitsmarathon. Sinds deze morgen om 6 uur zijn de federale en lokale politiekorpsen volop bezig met snelheidscontroles. Dat blijft nog zo tot morgenochtend. Het gaat om een Europese actie. Ook in onze buurlanden wordt er maximaal gecontroleerd

De flitsmarathon maakt deel uit van Speedweek, die dit jaar loopt van 7 tot 13 april. Initiatiefnemer is Roadpol, een samenwerkingsverband van 29 Europese landen waartoe ook ons land hoort. Tijdens de ganse week zijn er extra controles, maar vandaag is het hoogtepunt.

Alles voor de veiligheid

Officieel draait het om sensibilisering. Minder gas geven, minder ongevallen. Overdreven snelheid blijft één van de grote boosdoeners in de verkeersstatistieken.

De vorige flitsmarathon, in november van vorig jaar, leverde in België 56 ingetrokken rijbewijzen op. Ongeveer 3% van de gecontroleerde bestuurders reed toen te snel. In april vorig jaar lag dat cijfer zelfs dubbel zo hoog.

Toch blijft het debat over de impact van dit soort acties openstaan. Tijdens de actieweek worden wel honderdduizenden boetes uitgeschreven. Die spijzen de staatskassen. Of het ook baat voor de verkeersveiligheid op lange termijn - daar lopen de meningen over uiteen.

De volgende flitsmarathon staat al gepland van 4 tot en met 10 augustus.