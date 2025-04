Vroege facelift voor Hyundai Ioniq 6

Door: BV

De Hyundai Ioniq 6 is nog maar een paar jaar op de markt, maar toch wordt het model nu al aan een opfrisbeurt onderworpen. Reden? Hij oogde helemaal niet zo elegant als had gekund en dat hinderde de verkoop. Daarom werd op de Seoul Mobility Show - wat zo’n beetje het private autosalon is van Hyundai - en Kia (er staan hooguit een handvol andere merken) een opgefriste versie voorgesteld.

Belangrijkste aanpassing: er is een nieuwe neus. De dagrijverlichting is versmald en de koplampen zijn lager in de bumper geplaatst, wat resulteert in een sportievere en gestroomlijnde uitstraling. Het resultaat is een homogener uiterlijk.

Sportieve N-Line

Meteen wordt ook nog een N Line aan het gamma toegevoegd. Met looks geïnspireerd door de RN22e conceptcar uit 2022 zijn het vooral strakker gelijnde bumpers in donkere tinten die voor een expressiever uiterlijk zorgen.

De N-Line is de voorbode op een échte N-versie van de Ioniq 6. Die wordt nog voor de zomer gepresenteerd en zal voor het eerst in actie komen op het Goodwood Festival of Speed (10 tot 13 juli 2025).

Binnenin is er een nieuw stuurwiel en zijn er betere materialen. aarnaast is de middenconsole verfijnd en het klimaatcontrolescherm vergroot, wat de bediening intuïtiever maakt.

Met deze updates en uitbreidingen van het Ioniq 6-gamma toont Hyundai zijn ambitie om voorop te blijven lopen in het elektrische segment, door zowel design als prestaties continu te verbeteren.