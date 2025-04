Nederlandse studie: elektrische auto stoot net zoveel fijnstof uit

Door: BV

Goed nieuws: het afgelopen decennium daalde de uitstoot van fijnstof door fors. Dat concludeert een studie van het Nederlandse Centrale Bureau voor de Statistiek (CBS) - een overheidsinstelling. Hoewel Nederlanders elk jaar 7 procent meer kilometers afleggen, daalde de fijnstofuitstoot er jaarlijks met zo’n 700 ton. Een daling met 16,3 procent op 10 jaar tijd. Tegelijk komt de studie tot de conclusie dat auto’s met een stekker weinig baten. Sterker nog: voor plug-in-hybrides is het nieuws héél slecht.

Auto’s met stekker baten niet

Wat vooral opvalt: auto’s met een stekker dragen niet bij tot een daling van de fijnstofuitstoot. Het Nederlandse overheidsbureau is verre van de eerste onderzoeksinstantie die tot deze conclusie komt. De uitspraak blijft echter controversieel omdat ze ingaat tegen de belofte dat (geheel of gedeeltelijk) geëlektrificeerde auto’s alle problemen met luchtkwaliteit zouden oplossen.

Vooral de plug-in hybrides zijn kop van jut. Die stoten meer fijnstof uit dan dieselwagens. Gemiddeld 0,027 gram per kilometer, tegen 0,025 voor diesels. Maar ook de volledig elektrische auto blijkt geen mirakelmiddel. Hoewel ze tijdens het rijden geen CO2 of stikstofoxiden uitstoten, blijft de fijnstofuitstoot bestaan. In pure cijfers is het verschil met een (véél goedkopere) benzinewagen zelfs verwaarloosbaar te noemen: een EV stoot 0,017 gram per kilometer fijnstof uit tegen 0,018 gram voor een benzine.

De oorzaak voor de hoge fijnstofuitstoot van zowel de elektrische- als de plug-in hybridewagen is volgens het Nederlandse onderzoek gelijk: ze zijn te zwaar. Hun hoge gewicht belast vooral banden en remmen meer - een grote bron van fijnstof.

De vervelende conclusie

Uit studies blijkt telkens weer dat geheel of gedeeltelijk geëlektrificeerde voertuigen weinig of geen fijnstofvoordeel opleveren. Een conclusie die politiek gezien op z’n minst vervelend is - ook in ons land, waar fijnstofuitstoot als één van de hoofdoorzaken werd opgegeven voor bijvoorbeeld het invoeren van lage-emissiezones. De resultaten van dergelijke onderzoeken worden politiek veelal genegeerd.