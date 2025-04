Internet is wild van deze elektrische pickup, maar waarom eigenlijk?

Door: BV

Er is inmiddels helemaal geen gebrek aan elektrische automodellen. Maar echt vernieuwende concepten zijn zeldzaam. Het Amerikaanse Slate wil daar verandering in brengen. De jonge constructeur uit Michigan maakt een eenvoudige pickup. De benadering doet denken aan de eerste Dacia Logan, maar dan op batterijen.

Minimalisme

Slate wordt onder meer door Amazon-oprichter Jeff Bezos gefinancierd. Het wil een betaalbare, modulaire EV op de markt brengen die tegelijk een pickup én een SUV kan zijn. Het eerste model, simpelweg Slate Truck genoemd, moet minder dan 27.500 dollar kosten.

De opbouw is uniek. Van de basis tweezits-pickup valt ook een SUV met tweede zitrij, een open variant of zelfs een coupé-achtig model te maken door middel van upgrades en optiepaketten. Maar het basismodel is vooral hel kaal: geen lak, geen luidsprekers, geen scherm en de ramen moet je met de hand opendraaien… En dat is net wat ‘het web’ er zo leuk aan vindt. De minimalistische pickup is een hit.

Stevige compromissen

Het lage prijskaartje komt met stevige compromissen. De basisbatterij is beperkt tot 52,7 kWh, goed voor een rijbereik van 240 km. Met het optionele 84,3 kWh-pack haal je 386 km. Maar daarmee stijgt ook de prijs. En wie SUV-opbouw, Bluetooth-speakers, wrap en comfortopties toevoegt, kijkt al snel aan tegen meer dan 35.000 dollar.

Heel praktisch is de Slate Truck evenmin: een trekgewicht van 450 kg en er is geen vierwielaandrijving. De laadruimte heeft een lengte van anderhalve meter.

Cultstatus

Slate roept nostalgie op bij liefhebbers van eenvoudige auto’s. De vraag blijft echter of de markt nood heeft aan een minimalistische EV-pickup? Of nog specifieker… of klanten die wél tevreden zijn met de Spartaanse uitrusting zich ook kunnen verzoenen met de bescheiden laadcapaciteit en terreineigenschappen…