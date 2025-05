En als je je elektrische auto nu eens zou ombouwen tot een hybride? Met deze technologie kan dat.

Door: RVDB

Een 100 procent elektrische toekomst is (of was) het doel van veel automerken. Maar intussen worden ze geconfronteerd met de realiteit: niet elke markt of autokoper zit blijkbaar op dat elektrische verhaal te wachten. Misschien zit de oplossing wel in de ombouw van elektrische auto’s naar hybrides? Al lijkt dat de wereld op zijn kop.

Jarenlang klonk het eenduidig: de toekomst is elektrisch. Merken als Volvo, Ford, Jaguar en Mercedes kondigden trots aan dat hun gamma over enkele jaren – veelal 2030 – volledig elektrisch zou zijn. Benzine- en dieselmotoren verdwenen uit de toekomstplannen, nieuwe platformen werden exclusief voor batterij-elektrische auto’s (BEV’s) ontwikkeld. Maar intussen sijpelt de twijfel binnen. De elektrificatie verloopt trager dan verwacht.

Merken die fors investeerden in platformen die alleen geschikt zijn voor elektrische aandrijving, zitten met een probleem. Kijk bijvoorbeeld naar Volvo, dat zijn bestaande verbrandingsmodellen (XC60, XC90) noodgedwongen een facelift geeft om langer door te gaan. De Stellantis-groep koos voor een voorzichtige strategie: hetzelfde platform gebruiken voor meerdere aandrijfvormen.

Elektrisch wordt hybride

Horse Powertrain, een joint venture van Renault, Geely en oliebedrijf Aramco, komt nu met een alternatief: bestaande elektrische platformen ombouwen tot hybrides. Dat kan met het zogenaamde Future Hybrid Concept. Dit modulaire aandrijfsysteem combineert een verbrandingsmotor, elektromotor en transmissie in één enkele unit. Die is compact ontworpen en vervangt de voorste elektrische aandrijfeenheid van een elektrische auto.

Met kleine aanpassingen wordt het systeem rechtstreeks op het subframe van de auto gemonteerd. De modulaire aandrijflijn fungeert als een range extender voor de bestaande batterij, waarbij de transmissie en aandrijfassen vierwielaandrijving mogelijk maken – zowel in elektrische modus als in parallelle hybridewerking.

Zo kunnen constructeurs hybrides aanbieden op bestaande BEV-platformen, zonder dat ze alles van nul moeten hertekenen. Het systeem past bovendien ook op traditionele platformen voor verbrandingsmotoren. Alles wat een moderne hybride nodig heeft, zit erin: een 800V-laadbooster voor snelladen, een DC/DC-omvormer en een boordlader. Daarnaast ondersteunt het uiteenlopende brandstoffen – van benzine en ethanol (E85) tot methanol (populair in China en India) en synthetische alternatieven. Kortom: het Future Hybrid Concept biedt heel wat flexibiliteit.

Wanneer?

De hamvraag blijft natuurlijk: wanneer wordt het Future Hybrid Concept werkelijkheid? Horse Powertrain presenteerde het concept op het autosalon van Shanghai en heeft concrete productieplannen. “Horse Powertrain wil de grootste problemen oplossen waarmee autofabrikanten vandaag geconfronteerd worden”, zegt CEO Matias Giannini. “Meer dan tien jaar lang leek het erop dat batterij-elektrische voertuigen de enige weg naar nuluitstoot waren. De merken hebben hun plannen daarop afgestemd. Maar intussen verschuiven we naar een technologieneutrale wereld, waarin verschillende markten en toepassingen elk hun eigen pad naar duurzame mobiliteit volgen. Ons Future Hybrid Concept helpt constructeurs om dat probleem aan te pakken.” De bedoeling is dat de eerste auto’s met het Future Hybrid Concept in 2028 op de weg rijden.