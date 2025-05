Mercedes belooft ‘volledig nieuwe stuurervaring’. Maar is die ook beter?

Door: RVDB

Wat is er mis met het klassieke stuurwiel dat al meer dan een eeuw dienstdoet? Blijkbaar vinden diverse automerken dat het nog beter kan. In 2026 introduceert Mercedes zijn eerste model met steer-by-wire. Daarbij is er geen mechanische verbinding meer tussen het stuur en de voorwielen. Een verbetering?

De jongste jaren hebben verschillende merken geëxperimenteerd met innovatieve stuurwielen, denk maar aan het yoke-stuur van Toyota of Tesla. De volgende maanden krijgen ze navolging. Dit najaar wordt de vernieuwde elektrische SUV RZ als eerste Lexus-model beschikbaar met steer-by-wire, een snufje dat het Japanse merk al lang geleden beloofde en nu productierijp is.

Wat dit stuur speciaal maakt? Er is geen fysieke verbinding meer tussen het stuurwiel en de assen: als bestuurder krijg je feedback door middel van elektrische signalen. In plaats van helemaal rond is het stuurwiel bijna rechthoekig van vorm, met gebogen handgrepen aan de linker- en rechterkant.

Vanaf 2026

Nu komt ook Mercedes op de proppen met een gelijkaardige oplossing. Als eerste Duitse autoconstructeur neemt het merk met de ster vanaf 2026 steer-by-wire in productie. Die nieuwe techniek debuteert in de gefacelifte EQS en moet het rijden – dixit Mercedes – aangenamer maken in elke situatie: preciezer op de snelweg, wendbaarder in de stad en eenvoudiger bij het parkeren.

Vooral daar wordt het verschil duidelijk: overpakken is niet langer nodig, aangezien het systeem de overbrengingsverhouding continu kan aanpassen. Het yoke-stuur van Tesla heeft op dat vlak veel kritiek gekregen. Zonder variabele overbrenging is overpakken bij lage snelheden lastig, zeker met een stuurtje dat meer weg heeft van een gamecontroller.

Voordelen

De ingenieurs van Mercedes zien heel wat voordelen. Trillingen veroorzaakt door oneffenheden in het wegdek, die vroeger als storende signalen via het stuurwiel tot bij de bestuurder kwamen, kunnen nu vrijwel volledig worden weggefilterd. De mogelijkheden voor personalisatie zijn groot, want de elektronische besturing kan aangepast worden aan de voorkeuren van de bestuurder. Verschillende modellen of zelfs varianten binnen eenzelfde model kunnen zo elk een eigen stuurkarakter krijgen.

Steer-by-wire opent ook nieuwe perspectieven in het design doordat het stuurwiel en het stuurhuis niet langer mechanisch gekoppeld worden. Het stuur kan platter getekend worden, wat zorgt voor een ruimer gevoel en een beter zicht op het bestuurdersdisplay. Ook in- en uitstappen wordt eenvoudiger, omdat de afgeplatte onderzijde van het stuur extra beenruimte creëert.

Serie streamen of gamen

Chief Technology Officer Markus Schäfer legt uit: “Steer-by-wire is opnieuw een grote stap richting de mobiliteit van morgen, en we zijn trots dat we in 2026 met zo’n systeem kunnen uitpakken. In combinatie met autonoom rijden op level 3 zal het op middellange termijn ook zorgen voor een meer meeslepende entertainmentervaring. Dankzij het vlakke stuurwiel heb je bijvoorbeeld een beter zicht op het scherm wanneer je je favoriete serie streamt.” Het stuur kan ook voor games gebruikt worden.

Is het veilig?

Het nieuwe steer-by-wire-systeem van Mercedes heeft meer dan een miljoen testkilometers afgelegd op testbanken. Daarbovenop komt een vergelijkbaar aantal kilometers tijdens wegtests. Voor de veiligheid voorziet Mercedes een tweede, redundante structuur. Dat betekent een verdubbeling van het aantal sensoren en actuatoren, een back-up stroomvoorziening en een dubbele dataverbinding. Zelfs bij een totale uitval blijft de auto bestuurbaar dankzij de achterwielsturing en gerichte remingrepen via het ESP-systeem.

Vooruitgang of niet?

Toch blijft de vraag hoe bestuurders zullen reageren op het verlies van mechanisch contact met de voorwielen. Wat Mercedes een ‘nieuwe stuurervaring’ noemt, betekent ook dat een van de meest fundamentele verbindingen tussen mens en machine voortaan wordt gesimuleerd, met algoritmes in plaats van tandwielen. De praktijk zal uitwijzen of klanten dit effectief een verbetering vinden.