Beperkte reeks Mercedes G-Klasse voor nostalgici met veel geld

Mercedes blaast het stof van de geschiedenisboeken met een hommage aan de originele G-Klasse. De Edition ‘Stronger than the 1980’s’ grijpt visueel terug naar de eerste ‘G’. Die had type-aanduiding ‘W 460’ en dat is meteen ook de oplage van de speciale reeks. Lieefhebbers moeten niet alleen de middelen hebben - we spreken over meer dan 150.000 euro - maar ze moeten er ook snel bij zijn.

Retro-uiterlijk

De speciale editie is te verkrijgen als G 450 d of G 500, en onderscheidt zich niet door nieuwe techniek, maar door zijn retro-jasje. Zo zijn er drie kleuren die rechtstreeks verwijzen naar de originele G-Klasse-lakken: agavegroen, crèmewit en coloradobeige. Alle carrosseriedelen die niet mee in koetswerkkleur gespoten worden – zoals bumpers, wielkasten en spiegels – krijgen een matzwarte afwerking, net zoals de bodembescherming onderaan.

Mercedes monteert klassieke vijfspaaks velgen, oranje knipperlichten en een oude stijl Mercedes-ster op de motorkap. Achteraan siert een originele jaren 80-badge de reservewielcover.

Stoere aankleding

De Edition wordt standaard uitgerust met elementen uit de ‘professional’-reeks zoals beschermroosters voor de koplampen, voor- en achterschermen, en terreinbanden. Een dakdrager is optioneel.

Ook het interieur is bewust wat soberder gehouden. De centrale vlakken van de zetels zijn bekleed met duifgrijze stof, een duidelijke verwijzing naar de originele G-modellen. Op de passagiershandgreep prijkt het opschrift “STRONGER THAN THE 1980s” en de instaplijsten tonen de topografie van de Schöckl, de Oostenrijkse berg waar elke G-Klasse nog steeds getest wordt.

Een badge in 80’s-stijl onderaan de B-stijl maakt de link met het verleden compleet. Elk exemplaar krijgt een nummerplaat op de middenconsole met “1 van 460”.