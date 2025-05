MG S5 EV: betaalbaar, ruim en snel

Door: BV

Goed nieuws voor wie vindt dat er nog niet genoeg elektrische SUV’s zijn. MG voegt er één toe aan z’n gamma. Ruim, functioneel en vooral; met een scherp prijskaartje. Het nieuwe model is beschikbaar in drie uitvoeringen: Comfort Standard Range, Comfort Long Range en Luxury Long Range, met prijzen vanaf €33.985.

Zoals MG4, maar hoger

De MGS5 EV is gebaseerd op het Modular Scalable Platform dat eerder werd geïntroduceerd op de MG4 (zie test hier). Er is keuze uit een 49 kWh-accu (WLTP-bereik tot 320 km) of een 64 kWh-accu die tot 480 km ver geraakt in de Comfort-uitvoering. Volgens MG combineert de achterwielaangedreven aandrijflijn - een zeldzaamheid in het segment - een gunstige gewichtsverdeling met vlotte prestaties: 0-100 km/u gebeurt in 6,3 seconden bij de krachtigste versie.

Het interieur werd volgens MG ontworpen met nadruk op ruimte en gebruiksgemak, met voldoende zitcomfort voor vier volwassenen, een bagageruimte van 453 tot 1441 liter en diverse opbergoplossingen. De achterbank klapt neer in 60:40-verhouding en een elektrische kofferklep is standaard op hogere versies. De uitrusting omvat onder meer een 12,8-inch touchscreen, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, fysieke knoppen voor basisfuncties, en MG’s eigen iSmart-systeem dat functies op afstand mogelijk maakt via een app. MG claimt snellere responstijden en een betere gebruikservaring voor het informatiedisplay. Een digitaal bestuurdersdisplay van 10,25 inch is eveneens standaard.

Veiligheidssystemen minder irritant

Op vlak van veiligheid en rijhulp is de MGS5 EV uitgerust met het MG Pilot-systeem, inclusief actieve rijstrookhulp, noodremassistentie, een cruise control die afstand houdt en dodehoekdetectie. Nieuw is MG Pilot Custom, waarmee bestuurders hun rijhulpsystemen kunnen instellen naar persoonlijke voorkeur. Dat dient vooral om een antwoord te bieden op de aanhoudende kritiek dat die systemen vooral irritant en moeilijk uit te schakelen zijn. Europa legt immers op dat ze bij elke start aan moeten staan.

Het design sluit aan bij de huidige MG-stijl, met scherpe lijnen en een grille die geïnspireerd is op de MG Cyberster-roadster. Kenmerken zijn geruite LED-dagrijlichten, een lichtstrip achteraan, en velgen van 17 of 18 inch naargelang de versie. MG biedt keuze uit zes koetswerkkleuren. Op de ganse auto biedt MG een garantie van 7 jaar of 150.000 km.