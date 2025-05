Opgelet voor nieuwe Franse superflitsers: één keer passeren en tot 540 euro boete

Door: BV

Net als België is Frankrijk een land dat graag investeert in flitscontroles. Dit jaar trekt de Franse overheid nog eens 46 miljoen euro uit voor wat ze zelf “verkeersveiligheid” noemen, maar dat de automobilisten steeds vaker ervaren als pestmaatregelen die de staatskas moeten spijzen. Een nieuwe superflitspaal die verschillende bekeuringen tegelijk kan detecteren, verhit er de discussies.

Minstens 500 bestaande flitspalen krijgen een grondige upgrade. Na de aanpassing kunnen ze niet alleen je snelheid of detecteren of je door rood rijdt, maar ook controleren of je voldoende afstand houdt, je smartphone gebruikt tijdens het rijden of je gordel draagt. In één passage kunnen dus tot vier overtredingen worden vastgesteld. Eén passage kan je op die manier tot 540 euro kosten.

Geen ruimte voor interpretatie

De meeste van deze ‘superflitsers’ worden in stedelijke omgevingen geplaatst, waar het verkeer sowieso al een jungle is. Ironisch genoeg zouden juist die omstandigheden volgens critici kunnen zorgen voor onterechte boetes. Word je afgesneden en ontstaat er even te weinig volgafstand? Pech gehad — de camera maakt geen onderscheid tussen oorzaak en gevolg.

Volgens de Franse automobielclub “40 Millions d’automobilistes” draait het hele verhaal om inkomsten, niet om veiligheid. En met de expliciete vermelding in de begroting dat ook de kosten voor drukwerk en postverzending van boetes stijgen - want ook dat moet een verdienmodel zijn - lijkt die stelling moeilijk te weerleggen.

Nog voor de zomer actief

Dat boetes lucratief zijn voor de staat, is in Frankrijk allang geen geheim meer. En tegelijk weet de regering ook dat flitspalen vaak het doelwit zijn van vandalisme. Tijdens het gelehesjesprotest van 2019 werd 75 procent van de radarinstallaties uitgeschakeld — door vuur, verf of gewoon een hamer. Ook internationaal is er steeds meer protest op de absolute wildgroei aan controles. Onder meer in Italië is er al een tijdje een beweging die flitspalen en camera’s uitschakelt. Wanneer de nieuwe superflitsers actief zijn, is niet bekend, maar Frankrijk heeft de gewoonte om net voor het openen van het toeristische seizoen in de zomer extra inspanningen te verrichten - kwestie van optimaal geld te kunnen slaan uit toeristen die het land voor doorreis of als eindbestemming gebruiken. Bienvenue!