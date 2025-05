Nieuwe Jeep Compass moet doorbraak in populairste autoklasse forceren

Door: BV

De kleine Jeep Avenger is een succes. Vorig jaar werden er in Europa 80.000 van aan de man gebracht. Een inmiddels zeldzaam geworden lichtpuntje in de productstrategie van autogigant Stellantis, waar Jeep toe behoort. De wat ruimere Compass jaagt nog altijd op groot succes. Misschien lukt het met de nieuwe generatie. Die combineert het typische Jeep-uiterlijk met een volledig technische basis. Hij vertoont onderhuids grote overeenkomsten met andere recente producten uit de grote merkcatalogus van Stellantis, zoals de Citroën C3 Aircross of Opel Frontera.

Jeep biedt drie smaken aandrijving aan. De instapper wordt een kleine benzinemotor met beperkte elektrische ondersteuning en 145pk. Daarnaast komt een stekkerhybride met 195pk, waarvan de elektro- en benzinemotor elk de aandrijving van één as mogelijk maken. Maar het grootste licht werpt Jeep toch bij voorkeur op de elektrische versie die beschikbaar zal zijn in vermogensversies van 213 tot zo maar eventjes 375pk. De topversie heeft vierwielaandrijving. De accu heeft een bruikbare capaciteit van 74kWh en snelladen kan aan 160kW DC (20-80% in een half uur). De actieradius bedraagt tot 650km.



- e-Hybrid (48V) – 145 pk, voorwielaandrijving

- Plug-in hybrid – 195 pk

- Volledig elektrisch (BEV) – 213 tot 375 pk



Om de auto efficiënter te maken is onder meer op de aerodynamica gewerkt. De Compass krijgt onder meer een vlakke onderzijde, vlakker ingewerkte zijramen en een actieve grille di zichzelf afsluit wanneer koellucht niet bovenaan de prioriteitenlijst staat.

Echte Jeep

Zelfs de voorwielaangedreven versies zouden “100% terreinwaardig” zijn. Jeep geeft een grote bodemvrijheid (tot 200 mm), oploophoeken (tot 27°), en doorwaaddiepte (470 mm) als argumentatie. De 4x4-modellen krijgen standaard Hill Descent Control en het bekende Selec-Terrain-systeem.

Het model is wat groter dan z’n voorganger en dat merk je vooral achteraan. Er is 55mm meer beenruimte. De koffer is nu tot 550 liter groot en de achterbank is standaard in drie delen (40/20/40) neerklapbaar. Op technologisch vlak is de Compass nu volgens de fabrikant helemaal bij de les.

- 10” digitaal instrumentenpaneel

- 16” infotainmentscherm

- OTA-updates en connected services

- Level 2 autonoom rijden standaard

- Optioneel: head-up display, halfautomatische rijstrookwissel, Matrix LED, ventilatie- en massagesetels

En de prijs?

Jeep lanceert de Compass eerst in de speciale reeks ‘First Edition’ die extra rijkelijk is uitgerust, maar ook al meteen een fors prijskaartje heeft. Hij is er vanaf 39.650. Daarbij horen Standaard met 20” velgen, LED-matrixkoplampen, 360° bescherming en autonoom rijden op niveau 2. De stoelen combineren stof en vinyl, en zijn verwarmd met manuele verstelmogelijkheden.