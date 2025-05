Brandstofprijzen op historisch dieptepunt: hoeveel kost rijden op diesel, benzine en elektriciteit nu echt?

Door: BV

Wie de jongste tijd aan de pomp stond heeft het ongetwijfeld al gezien: de brandstofprijzen zijn flink gezakt. Zowel benzine, diesel als stookolie staat op het laagste niveau in maanden. Die daling heeft verschillende oorzaken. Uit een lange lijst zijn er hier enkele die voornaam zijn: onrust over de Amerikaanse importtarieven, een afnemende vraag en de beslissing van Saoedi-Arabië om vanaf juni dagelijks meer vaten op te pompen… Meer aanbod en minder vraag levert goedkopere prijzen op.

Mazout nog half zo duur

Vooral de prijs van stookolie is opvallend veel goedkoper geworden. In oktober 2022 betaalde je er nog ruim 1,53 euro per liter voor. Vandaag is dat nog amper 0,715 euro. Dat is minder dan de helft. Een tank van 3.300 liter vullen kostte eind 2022 meer dan 5.000 euro. Nu is dat nog 2.360 euro. Johan Mattart van brandstoffederatie BRAFCO wijst er op HLN.be wel op dat de prijzen volatiel zijn en dat klanten goede prijsafspraken moeten maken (of de prijs geldt bij bestelling, dan wel op het ogenblik van levering) om onaangename verrassingen te vermijden.

Ook de prijs van benzine en diesel is weer goedkoper dan in lange tijd. Een tankbeurt van 40 liter benzine (95 E10) kost vandaag maximaal 63,76 euro — tegenover 86,2 euro in juni 2022. Voor diesel (B7) zakt de prijs voor 40 liter naar 65,64 euro, terwijl dat in maart 2022 nog 91,44 euro was. Voor die berekening zijn de maximumprijzen gehanteerd, maar aan de pomp vind je vaak gunstigere tarieven.

Is rijden of benzine, diesel of elektriciteit het voordeligst?

“ De FOD Economie hanteert twee maten en twee gewichten ”

In grote tankstations hangt al een tijd een affiche uit die voor een gemiddelde auto de energiekost per 100km afficheert. Met de cijfers daarop moet je goed uitkijken, want de FOD Economie hanteert voor de berekening ervan twee maten en twee gewichten. Zo wordt voor elektriciteit de gemiddelde prijs van thuisladen gehanteerd, gebaseerd op elektriciteitsprijzen van het vorige kwartaal, terwijl voor de berekening van de brandstofkost de maximumprijs wordt gehanteerd. Thuis tanken kan vanzelfsprekend niet.

Eind april becijferde de FOD Economie op die manier dat een gemiddelde EV per 100km 5,6 euro aan stroom verbruikt, terwijl 100km afleggen met een diesel 9,8 euro en met een benzine 13,3 euro zou kosten. Maar brandstoffederatie BRAFCO roept op om die cijfers om de eerder al aangehaalde redenen erg kritisch te bekijken.`

Elektrisch rijden alleen in specifieke gevallen voordeliger

HLN maakte een simulatie gebaseerd op meer realistische tarieven en verbruikscijfers voor thuisladen, aan een reguliere paal en bij snelladen. Bij thuis laden kost 100km afleggen 7,6 euro aan stroom, terwijl benzine 9,56 euro per 100km en diesel gemiddeld 8,2 euro zou kosten. Aan publieke laadpalen kantelt het plaatje. Zelfs bij een trage laadpaal (gemiddeld 0,53 euro per kWh) is met 10,6 euro al duurder dan een conventioneel aangedreven auto. Bij een snellader stijgt het prijs tot gemiddeld 0,73 per kWh. 100km elektrisch rijden komt dat op gemiddeld 14,6 euro per 100km - fors duurder dan benzine of diesel. Conclusie: elektrisch blijft thuis het voordeligst, maar dat voordeel vervliegt zodra je publiek moet laden. De berekening houdt geen rekening met de (fors) hogere aanschafprijs van een EV.