Elektrische droom botst op realiteit: Europa versoepelt uitstootregels tot 2027

Door: BV

De Europese Unie heeft eindelijk een beetje realiteitszin getoond. De geplande CO2-doelstelling (een verlaging van 15 procent) voor 2025 wordt niet geschrapt, maar wel uitgevlakt over drie jaar. De autobouwers krijgen op die manier wat meer ademruimte. Dat was nodig, want de elektrificatiestrategie van Europa verloopt helemaal niet zoals gepland. Inmiddels zijn de economische gevolgen van het beleid nauwelijks nog te overzien - vraag maar aan de ex-werknemers van Audi Brussel. Europa probeert nu bij te sturen.

Boetes tot 15 miljard euro

De oorspronkelijke plannen konden autofabrikanten tot €15 miljard aan boetes kosten. Ze moesten voor elke gram CO2 boven de limiet immers 95 euro betalen, vermenigvuldigd met het aantal verkochte auto’s. Dat tikt snel aan, zeker als je wagens bouwt die mensen ook effectief willen kopen.

Want laat net dat het probleem zijn: hoewel Europa elektrisch rijden blijft promoten alsof het enige weg naar de hemel is, blijft de consument aarzelen. De elektrische alternatieven worden ervaren als te duur, te onpraktisch en te onzeker.

De versoepeling komt er niet zonder protest. Heel wat milieugroepen, waaronder het immer aanwezige Transport & Environment (een lobbygroep die poseert als studiebureau) zegt dat automerken nu “hun voet van het gaspedaal” zullen nemen en minder elektrische auto’s zullen ontwikkelen.

Brandstofwagens: duurder dan ooit

Intussen is het niet zo dat een conventionele auto spotgoedkoop is gebleven. De prijzen van benzine- en dieselwagens zijn op korte tijd bijna de helft gestegen en ze zullen ook in de toekomst duurder blijven worden. Niet alleen door inflatie, maar vooral door een combinatie van factoren: strengere uitstootnormen, opgelegde veiligheidssystemen of elektronische snufjes en ook door hogere marges. Die marges worden gebruikt om de ontwikkelingskosten van niet rendabele elektrische modellen te compenseren. De particulier die intussen gewoon een degelijke, betaalbare gezinswagen wil, neemt daarom steeds vaker z'n toevlucht tot de tweedehandsmarkt.

Niet de laatste ingreep

Officieel ligt Europa nog steeds op schema voor een volledige elektrificatie van het wagenpark tegen 2035. In de praktijk wordt steeds duidelijker dat de doelstelling onhaalbaar is. Minstens heeft ze niet het draagvlak dat aanvankelijk door de politiek was ingeschat. De roep om verdere versoepeling wordt straks nog groter, de economische gevolgen dwingen de politici tot inzicht en uiteindelijk zal blijken dat de consument (die ook kiezer is) het laatste woord heeft. Van de 573 aanwezige EU-parlementsleden stemden 458 voor het voorstel, 101 tegen en 14 onthielden zich van stemming.