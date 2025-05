Belgische Opel Astra geflitst aan 696km/u - politie stuurt gewoon boete

Door: REDACTIE

België is één van die landen waar er ogenschijnlijk niet genoeg geflitst kan worden. Flitspalen, trajectcontroles, tienduizend (!!) ANPR-camera’s (zogezegd geïnstalleerd in de strijd tegen het terrorisme)… Alles voor de verkeersveiligheid.

Onfeilbare flitspaal klokt auto aan bijna 700km/u

De systemen worden vaak voorgesteld als onfeilbaar. De vorige regering gebruikte de weergaloze nauwkeurigheid van hedendaagse systemen zelfs als excuus om de tolerantiemarges af te schaffen - de zoveelste verstrenging. Nochtans blijkt uit de praktijk dat de camera’s er regelmatig eens met de pet naar slaan. Zo kreeg een bestuurder van een Opel Astra uit Wallonië net een bekeuring in de bus: hij reed 696km/u waar 50 was toegestaan.

Boetes worden in principe voor verzending door de politie gecontroleerd. Maar daar zal toch maar met één oog naar gekeken zijn. Dat de camera aan de Astra hatchback met 1.4l benzinemotor een snelheid toekende die past bij die van een vliegtuig, werd er door niemand opgemerkt.

Boete van 6.597 euro

Hoeveel dik 600km/u te snel rijden je dan kost? 6.597 euro. Ook dat absurde bedrag deed ogenschijnlijk geen vragen rijzen - de bekeuring werd gewoon verzonden. De bestuurder is nu verplicht om de boete aan te vechten. Volgens het Franse AutoPlus, dat de zaak publiceerde, is vrijspraak niet gegarandeerd. De overheid zou er immers de stelling op nahouden dat hij weliswaar geen 700km/u per uur reed, maar dat hij toch minstens 60km/u - of 10km/u te snel - moet gereden hebben.