Van stijlbreuk naar miskleun: Jaguar’s ommezwaai loopt mis

Door: BV

Jaguar gooide vorig jaar het stuur radicaal om. Eerst werd een nieuw logo voorgesteld, daarna volgde een opvallend conceptmodel. Maar waar het merk op applaus had gehoopt, volgde vooral kritiek. Het nieuwe logo werd als zielloos bestempeld, het schrappen van meer dan honderd jaar merkgeschiedenis vonden fans ronduit respectloos. De slogan ‘copy nothing’ hield geen steek: al snel bleek dat de stijl opvallend veel leek op die van stofzuigerfabrikant Dyson. Toeval? Niet echt – enkele mensen uit hun marketingafdeling gingen effectief bij Jaguar aan de slag.

Slogan zonder inhoud

De campagne die alles moest inluiden, kon op weinig bijval rekenen. Ze werd vooral op hoongelach onthaald. En toen de concept car (Type 00) uiteindelijk werd voorgesteld werd die vooral raar en lelijk gevonden. Een niet aflatende stroom influencers bejubelde de durf, maar het publiek keek recht door de reclamepraatjes heen.

Duurdere auto’s, minder klanten

Intussen bouwt Jaguar nog amper één model en wil het bedrijf niet antwoorden op de vraag hoeveel arbeidsplaatsen straks sneuvelen door de koerswijziging. Jaguar stopt immers met de productie van conventioneel aangedreven auto’s en gaat alleen nog exclusieve elektrische auto’s bouwen. Véél duurder dan voorheen - reken al snel op het dubbele van de prijs. Lees: (nog) minder volume. “Maar wel veel winst” klonk het in het begin bij Jaguar.

Inmiddels is de zelfverzekerde toon bij Jaguar nog louter schijn. Het merk speelt al sinds de lanceringscampagne van het nieuwe logo aan paniekvoetbal. Heeft Jaguar z’n merk verbrandt? Wordt ‘kopieer niets’ straks ‘verkoop niets’? De angst slaat toe.

Marketingramp, maar officieel is er niks aan de hand

Steeds vaker wordt de vergelijking met het Amerikaanse biermerk Bud Light gemaakt. Dat was het populairste light-bier in de VS, tot het bedrijf er met één samenwerking met een transgender influencer voor zorgde dat consumenten het drankje massaal links lieten liggen.

Jaguar zegt niets, maar het vreest ogenschijnlijk hetzelfde. De samenwerking met reclamebureaus Accenture Song en Spark44, die de huidige stijl mee bedacht hebben, loopt officieel nog tot 2026. Maar er wordt achter de schermen al gewerkt aan een vervroegde stopzetting. Dat raakte deze week bekend. Jaguar beweert dat het niets te maken heeft met de storm van kritiek.