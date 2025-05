Mobiliteitsbudget of toch liever een bedrijfswagen? Dit moet je weten voor je kiest

Door: BV

Vanaf januari volgend jaar wordt het mobiliteitsbudget een verplichte optie voor iedereen die recht heeft op een bedrijfswagen. Dat zijn trouwens steeds meer mensen - het aantal bedrijfswagens steeg in België op twee jaar tijd met 10 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Niet onlogisch - auto’s zijn door allerlei (overheids)regeltjes zo duur geworden, dat een job mét bedrijfswagen voor veel mensen de enige manier is geworden om met een recente auto te (kunnen) rijden. De bedrijfswagen mag je immers ook privé gebruiken. Best ironisch, gezien de afgelopen regeringen zich steeds uitspraken tégen de sterk doorgedreven bedrijfswagencultuur. Eind vorig jaar reden er in ons land ruim 570.000 bedrijfswagens.

Nieuw tegengewicht moet nu komen van het mobiliteitsbudget. Dat bestaat al sinds 2019, maar het wordt vanaf januari 2026 verplicht aangeboden aan iedereen met een bedrijfswagen. Werknemers kunnen dan zelf kiezen hoe ze hun mobiliteit organiseren. Als je niet kiest voor een bedrijfswagen kan je het gebruiken voor een treinabonnement, een fietsvergoeding of zelfs de huurwagen op vakantie. Wat houdt het concreet in en voor wie is het interessant?



Het systeem werkt met drie pijlers

Een milieuvriendelijke wagen Je kiest een kleinere of elektrische wagen. Let op: vanaf 2026 moet deze volledig emissievrij zijn (dus elektrisch). Duurzame mobiliteit en huisvestingskosten Fiets, (deel)auto, openbaar vervoer

Abonnementen voor jezelf én je gezin

Tot 30 dagen per jaar een huurauto voor vakantie

Je huur of woonlening betalen als je binnen 10 km van het werk woont (of bij thuiswerk: tolerantie tot meer dan 10 km) Cash uitbetaling Alles wat je niet gebruikt via pijler 1 of 2, krijg je aan het einde van het jaar netto uitbetaald – na een socialezekerheidsbijdrage van 38,07%.

Wat zijn de voordelen?

Flexibiliteit: Je kiest zelf hoe je het budget inzet.

Duurzamer: Je wordt volgens de overheid gestimuleerd om milieuvriendelijker te leven.

Sociaal voordelig: Op het cashgedeelte bouw je sociale rechten op (bv. pensioen). Dat is bijvoorbeeld niet het geval op de leasingwaarde van je bedrijfswagen.

En de nadelen?

Niet alle werkgevers bieden alles aan : Ze mogen zelf bepalen welke opties (zoals woonkosten) ze toelaten.

Cash is niet maandelijks : Je krijgt het restbedrag slechts één keer per jaar.

Elektrische wagen verplicht vanaf 2026 : Niet iedereen is klaar voor elektrisch rijden.