Renault in vermomming: zo maakt Nissan Micra comeback

Na enkele jaren afwezigheid maakt de Nissan Micra zijn comeback – ditmaal volledig elektrisch. Maar laat je niet misleiden: onder het blitse koetswerk schuilt gewoon een Renault 5 E-Tech. Beide modellen delen hun platform én batterijen. Mogen we dit nog een Nissan noemen? En belangrijker: kan deze Micra het merk weer op de rails krijgen?

Het is geen geheim dat Nissan de jongste tijd in zwaar weer zit. De Japanse constructeur kampt met dalende verkoopcijfers en een verouderd gamma. De geplande fusie met Honda werd onlangs afgeblazen, wat aangeeft hoe wankel de strategische positie van het merk is. Maar laten we het positief bekijken: intussen zoekt Nissan naar verluidt toenadering tot Toyota en plant het nieuwe producten die het tij misschien kunnen keren.

Vier nieuwe EV’s

Tegen 2027 wil Nissan vier volledig elektrische modellen op de Europese markt brengen. Naast de Micra verschijnen een nieuwe Leaf (die transformeert van hatchback naar SUV), een elektrische Juke en een nieuw model in het A-segment (gebaseerd op de volgende Renault Twingo). Daarnaast komt er ook een nieuwe generatie van de e-Power-hybrides, onder meer in de Qashqai. Nissan hoopt hiermee opnieuw voet aan de grond te krijgen op een Europese markt waar het merk de voorbije jaren terrein verloor.

Bekende basis

De nieuwe Micra is volledig elektrisch en komt er alleen als vijfdeurs. Met een lengte van minder dan vier meter en een breedte van nog geen 1,8 meter blijft het een compacte stadswagen. Voor de nieuwe Micra hoefde Nissan het warm water niet opnieuw uit te vinden. De auto leunt op het AmpR EV-platform van Renault – dezelfde basis als de Renault 5 E-Tech en de sportieve Alpine A290. Ook de aandrijflijn komt rechtstreeks uit Frankrijk: je kiest tussen een 40 kWh-batterij (310 km WLTP-rijbereik) of een 52 kWh-versie (408 km). Afhankelijk van de versie levert de elektromotor 122 of 150 pk.

Snelladen kan aan 80 tot 100 kW, waarmee je in ongeveer 30 minuten van 15 naar 80 procent laadt. Beide versies zijn standaard uitgerust met een warmtepomp en actieve batterijklimatisering. Door de zware batterij weegt de Micra nu tussen 1.400 en 1.524 kg – een flinke toename ten opzichte van de vorige generatie (979 tot 1.120 kg).

In stadsverkeer kun je grotendeels rijden met één pedaal, dankzij de e-Pedal-technologie. En wie graag kampeert, klust of stofzuigt op de eigen oprit: de Micra beschikt over een V2L-functie (Vehicle-to-Load) waarmee je externe toestellen zoals een laptop, luchtpomp of stofzuiger kunt aansluiten op de wagen.

Eigen design?

Technisch is de Micra dus vooral een Renault 5. Toch benadrukt Nissan de eigenheid van het ontwerp. Het exterieur, ontworpen door Nissan Design Europe in Londen, oogt speels met bolle koplampen en brede wielkasten. Achteraan maken cirkelvormige led-lichtelementen het verschil met de Renault 5. Een ‘welkomstknipoog’ met de verlichting bij het ontgrendelen moet zorgen voor een leuk accent.

Nog zo’n fantasietje: in het interieur kun je kiezen uit 48 kleuren om de sfeerverlichting aan te passen aan jouw stemming. Achter het driespaaks stuur zitten digitale instrumenten van 10,1 duim. Het centrale aanraakscherm (ook 10,1 duim) voor navigatie, audio en telefoonfuncties is licht naar de bestuurder gericht en draait op Google-software met spraakbediening en over-the-air updates.

Volgens Arnaud Charpentier, Vice President Marketing & Mobility bij Nissan AMIEO, blijft de zesde generatie van de Micra trouw aan zijn roots: “We zijn trots op de terugkeer van de naam Micra in het Europese aanbod van Nissan. Het is een naam met meer dan veertig jaar geschiedenis en het nieuwe hoofdstuk dat we nu starten is volledig elektrisch, maar trouw aan zijn DNA: speels, gedurfd en wendbaar.”

Eind juni starten de reservaties, met een commercialisatie eind 2025 in België. Dan zal blijken of deze elektrische Micra meer is dan een slim verpakte Renault – en of hij Nissan echt weer op de kaart kan zetten.