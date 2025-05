Tesla van de troon gestoten: BYD pakt koppositie in EV-verkoop

Door: BV

In april verkocht de Chinese autofabrikant BYD voor het eerst meer elektrische auto’s dan Tesla. Volgens cijfers van analysebureau JATO Dynamics registreerde BYD 7.231 volledig elektrische voertuigen, een stijging van 169% ten opzichte van het voorgaande jaar. Tesla daarentegen zag zijn verkopen dalen met 49% tot 7.165 stuks .

Betaalbaarheid troef

Volgens analisten markeert deze verschuiving een keerpunt in de Europese markt. Tesla voerde daar jarenlang de boventoon. De snelle opmars wordt toegeschreven aan een breed en betaalbaar modellengamma. Een voorbeeld: de compacte BYD Dolphin Surf (vanaf 21.990 euro in België, maar - let op - zonder de verplichte leveringskost van 990 euro). Sinds eind 2022 heeft BYD zijn aanwezigheid uitgebreid naar meer dan 30 Europese landen.

Musk praat Tesla de grond in

Tesla kampt met uitdagingen zoals een sterk verouderd modellengamma en negatieve publiciteit rondom CEO Elon Musk's politieke betrokkenheid, wat mogelijk heeft bijgedragen aan de dalende verkopen . Ondanks deze tegenslagen blijft Tesla een belangrijke speler op de markt, maar de concurrentie neemt toe.

BYD's strategie omvat ook plannen voor lokale productie in Hongarije en Turkije om importtarieven te omzeilen en de Europese markt beter te bedienen . Met deze stappen lijkt BYD vastberaden om zijn positie in Europa verder te versterken.

Deze ontwikkeling onderstreept de dynamiek en het groeiende concurrentieveld binnen de Europese markt voor elektrische voertuigen.