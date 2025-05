De nieuwe A390: Alpine’s elektrische wraak op Porsche

Door: BV

De tijd van aanmodderen is gedaan: Alpine wil de stap zetten van nicheconstructeur naar volwaardig automerk. Een premium, sportief merk, weliswaar. De A390 moet de doorbraak forceren. Het is het meest ambitieuze model sinds de herlancering van de A110. Hij speelt in dezelfde klasse als de elektrische Porsche Macan, maar voor beduidend minder geld. Dat is trouwens niet hetzelfde als ‘goedkoop’. Van de GT-versie wordt verwacht dat die net onder 65.000 euro blijft. Mik voor de GTS op 76.000 euro.

Volgens Alpine is de A390 niet zomaar een stijlvolle EV met Alpine-logo: het is een technologisch statement dat de brug slaat tussen circuit-ervaring en dagelijks comfort. De marketing draait op volle toeren…

Een A110 met vijf deuren?

De A390 is naar eigen zeggen een “racewagen in maatpak”. Onderhuids is het de meest extreme uitvoering van het AmpR-medium platform, dat ook al voor enkele elektrische Renaults (Mégane, Scenic) werd gebruikt. Het biedt drie elektromotoren (één vooraan, twee achteraan), vierwielaandrijving en waar mogelijk ook een actieve koppelverdeling. De belofte: razendsnel (tot 470pk) maar ook wendbaar, speels en betrouwbaar op uitdagend terrein. De gewichtsverdeling van 49/51 en de extreem directe stuurinrichting dragen bij aan een dynamisch rijgedrag dat écht Alpine aanvoelt. Dat wil zeggen: “licht”. Terwijl hij dat natuurlijk niet is… Het gewicht is nu ook al iets waar de marketingjongens een “alternatieve waarheid” voor verzinnen…

GT en GTS: dezelfde basis, ander temperament

De A390 komt in twee versies: de GT en de GTS. Ze delen het architecturale DNA, maar de GTS gooit er qua prestaties nog een schep bovenop.

Stijl: Een sculptuur op wielen

De lijnen van de A390 zijn opvallend. De achterruit is geïnspireerd op een helmvizier, en de koplampen bestaan uit een wolk van verlichte driehoekjes (“Cosmic Dust”). De C-stijl kan getooid worden met een Franse vlag — een knipoog naar de roots van het merk, dat zijn hele productie opnieuw in Dieppe centraliseert. Zes koetswerkkleuren zijn beschikbaar, waaronder het kenmerkende Vision Alpine-blauw. De GTS krijgt extra cachet met matzwarte accenten en exclusieve velgen.

Uitrusting: Devialet, carbon en launch control

De uitrusting van beide versies is stevig. De GT beschikt over verwarmde sportzetels, een Devialet-geluidssysteem met 13 speakers en 360°-camera. De GTS doet daar nog een schepje bovenop met kuipstoelen van Sabelt, massagefunctie, microvezel dakhemel, Devialet XtremeSound, Alpine Telemetrics Expert en een Driving & Parking Pack.

De boodschap: Alpine meent het

Alpine positioneert zich nadrukkelijk als het Franse alternatief voor Porsche : krachtig en meer bereikbaar. Met deze auto wil Alpine zijn klantenbestand verdubbelen — vooral onder zakelijke rijders (andere klanten kopen geen elektrische auto) en designliefhebbers. De lancering is gepland voor het vierde kwartaal van 2025. De bestellingen openen kort nadien, al krijgen de eerste kopers via de “Première”-campagne twee weken vroeger toegang.